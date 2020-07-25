Такой день. Реклама Ярового от Бузовой и новое имя "АлтайБаскета"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 25 июля. Без коронавируса.
Барнаульский зоопарк ко Всемирному дню тигра устроит показательное кормление полосатых подопечных. Билеты на мероприятие продают по обычной цене.
В Барнауле прошли учения по ликвидации последствий разлива топлива. Цель была достигнута и с задачей справились в срок.
Ольга Бузова прорекламировала город-курорт Яровое. Правда, ее подписчики предпочти обсудить фигуру поп-дивы, а не место для отдыха.
На одном из барнаульских производств произошел пожар. Благодаря оперативным действиям пожарной бригады удалось остановить распространение огня.
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения Василия Макаровича Шукшина и оставил пожелание на памятной доске у музея в Сростках.
Баскетбольный клуб "АлтайБаскет" теперь называется БК "Барнаул". Команда сменила логотипы в социальных сетях, а болельщикам такая перемена не по душе.
Скончался второй пожарный, пострадавших в страшной аварии с поездом. Экспертиза устанавливает причины трагедии.
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