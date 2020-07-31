Такой день. Четыре тела на Ае и дополнительные средства на зарплату

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 31 июля. Без коронавируса.
В одном из домиков на алтайской турбазе нашли четыре тела. По предварительным данным, причиной смерти двух мужчин, женщины и ребенка могло стать отравление.
Участник драки на Старом базаре Михаил Старцев отказывается давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции. Следствие предъявило ему обвинение.
Сотрудники газовой компании в Барнауле навязывают гражданам замену исправного оборудования. Один из жильцов дома не пустил к себе специалистов и они стали угрожать ему штрафом.
Жители Барнаула рассказали о свалке, которая образовывается возле экоярмарки ВДНХ. Власти ответили на посты в соцсетях и пообещали разобраться в ситуации.
Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительных средств на зарплаты. Еще 577 миллионов рублей будут направлены на эти цели.
В Барнауле водитель иномарки протаранил несколько автомобилей при попытке уйти от столкновения на дороге. Инцидент попал на видео.
Первые дни августа в Алтайском крае будут жаркими и без дождей. Непогода уходит из региона.
Проезд в Бийске станет самым дорогим в Алтайском крае. Перевозчики убедили местную власть поднять тарифы.
Генеральный директор фитнес-клуба "Магис-Спорт" Владимир Гордейчик на своей странице в Facebook опубликовал обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Он просит разрешить работу спортзалов.
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