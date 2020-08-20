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Такой день. Концерт NILETTO и спасение школьника в Рубцовске

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 20 августа
Фото: 2gis.ru

Фото: 2gis.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 августа. Без коронавируса.  

Активисты ОНФ обратились к судебным приставам с заявлением о полном восстановлении участков на реке Ануй, которые пострадали от незаконной добычи золота. 

Жительницу Быстроистокского района, устроившую смертельное ДТП на дороге Быстрый Исток – Верх-Озерное, осудили на девять лет колонии общего режима. Следователи установили, что женщина не имела прав, была за рулем в нетрезвом состоянии, а на "семерку" и вовсе у нее отсутствовали документы.

Бийский перевозчик назвал инцидент с высаженными детьми провокацией конкурентов. Перевозчик уверен, что его водителя оговорили.

Музей солдата Великой войны Налобихинской средней школы имени Героя войны Алексея Скурлатова стал одним из лучших в России. 

В Рубцовске мальчик 6-8 лет выпал из окна и повис на высоте шестого этажа. При помощи специального оборудования его спас сотрудник МЧС.

21 августа в городе Яровом пройдет концерт популярного исполнителя, автора песни "Любимка" – NILETTO. Входной билет на шоу стоит 1 тысячу рублей. 

Amic.ru подготовил материал о том, как банде "каменских подростков" удавалось три года избивать детей.

В Алтайском крае подписано пятистороннее соглашение, которое призвано помочь ограниченным в правах родителям или лишенным их вернуть детей. В этот документ вошли и механизмы восстановления семей, которые попали в реабилитационный центр.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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