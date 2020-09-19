Такой день. Празднование 290-летия Барнаула и прощание с колесом обозрения

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 19 сентября. Без коронавируса.

В Барнауле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 290-летию краевой столицы. Местных жителей поздравили с праздником губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Одним из центральных событий в рамках празднования стал полет пилотажной группы "Стрижи" над Барнаулом. Асы представили новую программу. Amic.ru опубликовал видео полета глазами пилота. Также есть продолжительная видеозапись и большой фоторепортаж, где запечатлели, как все это выглядело с земли.

Одной из популярных площадок в День города стала выставка пожарной и ретротехники, которую организовало ГУ МЧС России по Алтайскому краю на площади Свободы. Барнаульцам продемонстрировали возможности экспонатов и даже дали посидеть в кабинах некоторых из них. Конечно, фотокорреспондент amic.ru сфотографировал экспонаты.

Завершающим штрихом на День города стал фейерверк. Его запустили с баржи. Множество барнаульцев пришли на Речной вокзал, чтобы посмотреть салют. В этом году его решили устроить над акваторией Оби и на час раньше, чем обычно. Фотокорреспондент amic.ru сделал красивые снимки и этого шоу.

Огромные пробки растянулись в Барнауле вечером 19 сентября. Сервис "Яндекс. Пробки" оценил критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит). На кадрах с транспортного затора на проспекте Красноармейском видно, что водители даже выходили из машин подышать свежим воздухом.

Колесо обозрения вместе с парком "Барнаульская крепость" на площади Сахарова скоро перестанут существовать, заявили представители парка. Жителей Барнаула пригласили прийти в сюда в праздничный уик-энд, чтобы попрощаться с привычным обликом этого места.

Вылет самолета из Барнаула в Москву задержали на 12 часов. Люди, купившие билеты на рейс, прошли регистрацию и сдали багаж, но улететь вовремя не смогли. Какие именно обстоятельства не позволили выполнить рейс вовремя, не уточнили, ограничившись формулировкой "технические причины".