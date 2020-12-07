В Минобрнауки рассказали, как студенты будут сдавать зимнюю сессию

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что отменять зимнюю сессию в вузах из-за пандемии не планируют.

"Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос: как она пройдет", – сказал Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

Он напомнил, что, согласно приказу Минобрнауки, зимнюю сессию рекомендуют проводить дистанционно.

Как уже писал amic.ru, ранее студенты АлтГУ потребовали от администрации вуза отправить их на дистант, потому что они "не хотят умирать". По словам авторов обращения, в университете не обрабатываются аудитории, охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья, а масочный режим в вузе не соблюдается.

Руководство АлтГУ обратилось в Роспотребнадзор, в результате проверки специалисты ведомства не нашли оснований для того, чтобы отправлять студентов на дистанционку.