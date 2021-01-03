На Госуслугах начали выдавать сертификаты о вакцинации от ковида

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о старте выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса на портале Госуслуг, сообщает Regnum.
По словам главы Минздрава, соответствующий функционал заработал с 1 января 2021 года. Сертификат послужит подтверждением, что гражданин поставил прививку от коронавируса.
Напомни, что по оценке инфекциониста Минздрава Ирины Шестаковой, лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19.
Она также отметила, что массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас показывают 65%. Максимум – в Китае: 97%.
В Алтайском крае запись населения на вакцинацию против COVID-19 началась 28 декабря 2020 года. Поставить прививку можно в трех городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Ранее amic.ru сообщил, где и когда начнут принимать пациентов, желающих защитить себя от коронавируса.
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