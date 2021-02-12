Песков опроверг информацию о том, что Путин планирует привиться от ковида к осени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин планирует поставить прививку от коронавируса ближе к осени. Об этом сообщает Life.

"Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях. Поэтому в целом Колесников [журналист газеты "Коммерсант" — прим.ред.] не верно изложил. Путин самостоятельно сообщит", — сказал Песков.

Информация о том, когда президент планирует поставить прививку от коронавируса, ранее появилась в "Коммерсанте". Издание сообщало, что глава государства планирует проконсультироваться с врачами, перед вакцинацией.