В России научились определять количество коронавируса у человека

В России создали первый тест, который позволяет определить не только наличие коронавируса, но и его количество в биоматериале. Об этом сообщают "Известия".
"Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения", – рассказала изданию специалист Роспотребнадзора Светлана Яцышина.
Ранее в РПЦ выразили озабоченность идеей Евросоюза ввести ковид-паспорта, так как они могут ограничить права и свободы людей. По словам главы синодального отдела внешних церковных связей митрополита Иллариона, такой документ нарушает принцип добровольности, который декларируется во многих странах.
Комментарии
"количество коронавируса в биоматериале"
откуда биоматериал брать будут?
Китайские медики начали использовать ректальный мазок наряду с мазком из зева и носоглотки для тестирования граждан на коронавирус. Такой способ позволяет повысить точность исследований.