В России научились определять количество коронавируса у человека

В России создали первый тест, который позволяет определить не только наличие коронавируса, но и его количество в биоматериале. Об этом сообщают "Известия".

"Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения", – рассказала изданию специалист Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

Ранее в РПЦ выразили озабоченность идеей Евросоюза ввести ковид-паспорта, так как они могут ограничить права и свободы людей. По словам главы синодального отдела внешних церковных связей митрополита Иллариона, такой документ нарушает принцип добровольности, который декларируется во многих странах.