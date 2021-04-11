125 тысяч жителей Алтайского края вакцинировались от коронавируса

На утро 11 апреля 125 945 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 74 868 человек поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 150 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, в регионе не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

За последние сутки в крае выявили 83 случая коронавируса, выздоровели 42 пациента, скончались 12 человек.