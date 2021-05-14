Вакцинированным в США разрешили отказаться от масок

Вакцинированным американцам разрешили больше не носить маски. Об этом заявил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.
"Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии", – сказал он во время брифинга.
Валенски отметил, что в самолётах, автобусах и поездах носить маски всё-таки придётся. Также отказываться от них не будут в больницах, тюрьмах, домах престарелых и ещё ряде учреждений.
"Полностью вакцинированным людям больше не нужно носить маску или физически дистанцироваться в любых случаях, за исключением тех, когда этого требуют федеральные законы, правила и постановления, а также законы и правила штатов и территорий, в том числе руководства местных учреждений или рабочих мест", – цитирует обращение РИА Новости.
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