Препарат для лечения пневмонии при коронавирусе зарегистрировали в России

ФБМА сообщило о регистрации ингаляционного препарата "Лейтрагин". Он предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19, отмечает РИА Новости.

"25 мая ингаляционный лекарственный препарат "Лейтрагин", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Таким образом, в регионе теперь используют три вида вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".