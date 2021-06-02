Такой день. Серьёзный пожар в Барнауле и сдутые батуты

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела экс-представительницы губернатора в парламенте региона Стеллы Штань. Теперь бывшая чиновница, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, предстанет перед судом.

Серьёзный пожар произошёл на продуктовой базе по адресу Власихинская, 59, в Барнауле. При пожаре с территории базы эвакуировали 120 человек. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь возгорания составляет 850 квадратных метров.

В Рубцовске суд заключил под стражу двух владельцев частного дома престарелых, в котором не ухаживали за постояльцами и морили их голодом. Бизнесменов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что они в должной степени не обеспечивали стариков едой, предметами гигиены и надлежащим уходом, а обстановка в помещении не отвечала требованиям санитарных норм.

Прокуратура и МЧС Индустриального района провели плановый рейд по проверке батутов, установленных возле торговых центров. Корреспондент amic.ru, принявший участие в выездном мероприятии, сообщил, что к приходу проверяющих все аттракционы оказались сдуты и сложены.

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2020 году 5,382 млн рублей. Это значительно больше, чем было у неё по итогам 2019 года. Тогда Акимова задекларировала 4,001 млн рублей. По всей видимости, рост доходов связан с проведением крупной федеральной кампании – голосованием за поправки в Конституцию, – прошедшей прошлым летом.

Главврач Завьяловской ЦРБ во время совещания с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым рассказала о том, что сократила зарплаты сотрудникам из-за долга.

Прокуратура отказала инспекции Гостехнадзора Алтайского края в проведении внеплановых проверок аттракционов. Ведомство ответило на заявление инспекторов, которые собирались изучить деятельность индивидуальных предпринимателей.

Жители барнаульских многоэтажек на улице Гущина, 150/3 и 150/4, забросали строителей компании "Регионстрой" яйцами. Горожане выступают против строительства ещё одного дома между зданиями и решили проявить свою гражданскую позицию, когда застройщик продолжил работы, несмотря на протесты.