Еще 9,4 тысячи человек заболели коронавирусом в России

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 9429 – до 5 135 866 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3266 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+854) и Московской области (+787). В Алтайском крае, по данным на 7 июня, выявили 57 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 743 202 человека, в том числе 6756 – за последние сутки.

Скончались ещё 330 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 124 117 летальных случаев.