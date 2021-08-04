Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 4 августа

Статистика по смертям среди больных с коронавирусом второй день подряд бьёт рекорд. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 4 августа – в подборке amic.ru.
Второй день подряд в Алтайском крае печальный рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. По данным на 4 августа, скончались ещё 25 пациентов, что обновляет показатель с 3 августа. Всего в регионе умерло 4047 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб.
За сутки в крае выявили 275 случаев заражения ковидом, а общее число заболевших выросло до 63 191. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+92 человека за сутки), Бийске (+30), Заринске, (+15), Рубцовске (+12), Алейске, Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +10).
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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