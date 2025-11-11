Барнаульцам рассказали, почему не стоит бояться обновления деревьев в парке имени Ленина

Зачем необходимо обновлять деревья в парке имени Ленина и какую опасность представляют аварийные насаждения, рассказали барнаульцам во время экскурсии-лектория по парку

11 ноября 2025, 09:05, ИА Амител

Прогулка с горожанами в бывшем парке имени Ленина / Фото: barnaul.org

Специалисты прошлись вместе с горожанами по территории зеленой зоны и объяснили, почему парк рядом с "Лесной сказкой" нуждается в серьезном обновлении и какие новые деревья взамен старых и хрупких там будут высажены. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

"Чтобы обезопасить посетителей"

Главными спикерами на лекции стали руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев, заместитель директора филиала ФБУ "Рослесозащита" – "Центр защиты леса Алтайского края" Дмитрий Терпугов и директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Сергей Смирнов. Они отметили, что в парке давно назрела необходимость обновления зеленого фонда.

Деревья тоже стареют, напомнил Сергей Смирнов. В этот период они начинают болеть и постепенно умирать. У таких растений появляются признаки аварийности: сильный наклон, возникают трещины, дупла. Такое дерево может упасть в любое время, наиболее опасен период сильных ветров.

«Отдельно можно выделить особо ветроломные деревья – тополь и клен. Необходимо обязательно принимать меры, чтобы такие деревья не приносили вреда жизни и здоровью людей. Кроме того, есть понятие срок декоративности дерева, который составляет порядка сорока лет. К сожалению, на территории парка был период, когда за деревьями не было никакого ухода, соответственно, срок их декоративности давно завершился», – рассказал он.

Бывший парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Дмитрий Терпугов подчеркнул, что есть особо аварийные деревья (среди них, например, тополь), которые представляют большую угрозу, когда вырастают. У них мягкая древесина, поэтому растение начинает гнить, не выдерживает высоких ветровых нагрузок или обильного мокрого снега и в итоге падает. В парке такое дерево может свалиться и на людей, которые пришли сюда прогуляться, и нанести травмы. В итоге вместо счастливой прогулки может произойти большая трагедия.

«Наиболее выражена такая угроза в местах с большой рекреационной нагрузкой, где проходит большое количество людей. Поэтому деревья в парке необходимо убирать, в первую очередь, чтобы обезопасить посетителей», – подчеркнул Терпугов.

"Вынужденная мера"

Проблема аварийных и сухостойных насаждений в парке назрела уже давно, рассказывает Владислав Вакаев. По его словам, эти растения необходимо убирать. Но при этом следует опираться на мнение экспертов, работать открыто и информировать жителей обо всех планах. Горожане должны понимать, что ведется системная работа по замене деревьев, а на месте убранной "зелени" должна появиться новая растительность, объяснил Вакаев.

И новые деревья на территории обязательно появятся, причем в большом объеме. Только в 2025 году на территории высадят 2,6 тысячи деревьев, сейчас эти работы уже завершаются, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Петр Воронков.

Он подчеркнул, что видовой состав новых деревьев парка станет более разнообразен: здесь появятся лиственницы и ивы, которых раньше на этой территории не было. Работы будут идти по разработанному дендроплану, их продолжат в следующие годы. Всего за все время планируют высадить еще порядка тысячи деревьев.

Прогулка с горожанами в бывшем парке имени Ленина / Фото: barnaul.org

При этом Воронков подчеркнул, что о новых посадках будут заботиться. Все высаженные деревья передадут на обслуживание МБУ "Благоустройство и озеленение", которое весной 2026 года начнет поливать новые саженцы и ухаживать за ними. И если дерево не приживется, его обязательно заменят.

«Предстоящие работы – это вынужденная мера, продиктованная как соображениями безопасности, так и последующим благоустройством. Деревья убираются как вдоль пешеходных дорожек, так и в местах, где в последующем будут обустроены детские и спортивные площадки. Каждое дерево было предварительно тщательно обследовано профильными специалистами», – подчеркнул Петр Воронков.

Депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко отметил, что еще при планировании первого этапа благоустройства парка стало понятно – "здесь находится большое количество старых аварийных деревьев, которые требуют замены".

«Есть различные мнения, кто-то готов оставить парк таким, какой он был, но так делать категорически нельзя. В первую очередь, это обеспечение безопасности посетителей парка, которых стало намного больше после первых работ по благоустройству», – отметил он.

Председатель ТОС "Урожайный" Татьяна Ниценко рассказала, что неоднократно обсуждала с жителями необходимость обновления деревьев в парке, и барнаульцы "идею поддерживают". И сделать это "необходимо, чтобы парк был ухоженным и красивым", отметила она.

Работы в бывшем парке имени Ленина / Фото: barnaul.org

Сколько аварийных деревьев собираются снести в парке?

Напомним, что 5 ноября в Барнауле нашли подрядчика, который за 2,4 млн рублей (при этом максимальная цена закупки была 3,8 млн рублей) подготовит территорию бывшего парка имени Ленина к третьему этапу благоустройства и снесет более тысячи аварийных деревьев. Все работы он должен выполнить до 12 декабря 2025 года.

В МЦУ Барнаула горожан заверили, что сносят те деревья, у которых, как показало обследование, имеются глубокие трещины и повреждения, сильный наклон, поврежденные корни, неравномерная крона и другие признаки аварийности.

«Убрать такие деревья необходимо по нескольким причинам. Во-первых, чтобы обеспечить безопасность посетителей парка. Во-вторых, чтобы подготовить территорию к последующему благоустройству и высадке новых молодых деревьев. В-третьих, освободить место для обустройства будущих детских и спортивных площадок. Аварийные деревья уже не приносят пользу, однако могут упасть и причинить ущерб имуществу или здоровью людей», – пояснили в мэрии.

Также власти добавили, что снос деревьев уже заранее обсудили с инициативной группой парка, а все работы будут тщательно контролироваться, в том числе представителями общественности.

Бывший парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Как идут работы по благоустройству в парке?

В 2025 году в бывшем парке имени Ленина в Барнауле заканчивается второй этап благоустройства. На работы заложено более 105 млн рублей. Рабочие благоустраивают пешеходные дорожки, сделали зоны отдыха с террасной доской и подготовили новое покрытие для игровых и спортивных площадок.

Также в парке появилось новое освещение и камеры видеонаблюдения, цветники, газоны и другая "зелень". Работы завершатся уже совсем скоро – в середине ноября. Как выглядела эта территория в начале ноября, можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru.

Кроме высадки деревьев в парке планируют построить детские и игровые площадки, сделать зоны тихого отдыха, площадки для выгула собак, обустроить дендросад и клумбы и установить малые архитектурные формы, в том числе качели, лавочки и перголы. То есть сделать парк удобным и комфортным для горожан.

Отметим, что в 2023 году более 11 тысяч барнаульцев проголосовали за благоустройство парка по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В 2024 году стартовал первый этап благоустройства, на который выделили 49,6 млн рублей. На общественной территории проложили новые пешеходные дорожки к улицам Ленинградской, Антона Петрова и к Александро-Невскому собору, установили скамейки и урны, высадили 50 деревьев, обустроили цветник, установили современное освещение и положили более семи тысяч квадратных метров тротуарной плитки.

Бывший парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Какие еще парки Барнаула приводят в порядок?

Кроме того, в 2025 году в Барнауле завершается благоустройство еще нескольких парков. Так, идет финальный этап работ в парке "Юбилейный", которые стартовали еще в 2022 году. Там сносят поросль, аварийные и сухостойные деревья вдоль пешеходных дорожек, высаживают газон площадью порядка шести тысяч квадратных метров и более 700 новых деревьев.

Также в 2025 году стартовало благоустройство будущего парка 300-летия Барнаула, которое займет три этапа. На первом этапе рабочие начали формировать пешеходно-тропиночную сеть парка, вдоль дорожек ставили лавочки и урны, в парке делали две пересекающиеся аллеи, обустраивали спортплощадки, убирали старую растительность и вместо нее высаживали газоны из многолетних трав, более 2,5 тысячи кустарников и более 2,5 тысячи деревьев.

Подробнее о благоустройстве барнаульских парков в 2025 году можно прочитать по ссылке.