ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения РФ переносит основной срок сдачи ЕГЭ на 8 июня, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

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В Минпросвещения подчеркнули, что сроки ОГЭ также переносятся – выпускники девятых классов начнут сдавать экзамены с 9 июня.

Отмечается, что сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

Как сообщал amic.ru, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил перенести основной период ЕГЭ на август и сместить сроки приемных кампаний в вузах из-за распространения коронавируса. По его мнению, такая мера необходима в связи с неудовлетворительным качеством дистанционного образования, которое ввели в рамках профилактики инфекции.