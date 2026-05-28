"Распад продолжается". Почему Армения и Молдавия отрываются от России и бегут в Европу
В желании Еревана и Кишинева стать поближе к ЕС виновата прежде всего Москва, считают эксперты
28 мая 2026, 06:20, ИА Амител
Несмотря на то, что страны под названием Советский Союз нет на карте мира уже около 35 лет, процесс его распада продолжается по сей день, уверены наблюдатели. Об этом свидетельствуют недавние шаги Армении и Молдавии по выходу из организаций, объединивших на какое-то время республики бывшего СССР. Чтобы остановить дезинтеграцию, бесполезно предъявлять претензии или даже угрожать странам, покидающим постсоветские структуры — пересмотреть свою политику следует прежде всего Москве. Подробности — в материале amic.ru.
Кишиневу год на выход
В последнее время сразу две республики бывшего СССР занимаются активной переориентацией своей внешней политики — это Армения и Молдавия. Так, исполком СНГ уже получил документы из Кишинева о выходе из организации и запустил соответствующую процедуру, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
Кроме того, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят на заседании в Астане желание Армении вступить в ЕС и ее возможный выход из организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Молдавия, еще в 2010-е годы взявшая курс на вступление в ЕС, официально покинет Содружество независимых государств (СНГ) 8 апреля 2027 года, соответствующее уведомление было направлено в руководящие органы объединения в середине апреля.
После прихода к власти в республике в 2020 году команды президента Майи Санду курс на евроинтеграцию был заметно усилен. Стоит заметить, что соглашение об ассоциации между Молдавией и Евросоюзом было подписано еще 27 июня 2014 года (его подготовка началась сторонами весной 2012-го). Однако до начала 2020-х годов процесс шел крайне медленно, что объяснялось давлением пророссийских сил, благодаря которым в 2016-м главой государства на четыре года стал Игорь Додон.
Однако с победой Санду в стране сначала были довольно жестко зачищены силы, ориентированные на Москву, после чего активизировалась подготовка к вступлению в ЕС. В 2023 году Молдавия заявила о выходе из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а в течение года сообщила о денонсации 119 из 282 договоров в рамках Содружества.
Впрочем, разрывать экономические контакты в рамках СНГ в Кишиневе не намерены, о чем заявлял министр иностранных дел республики Михаил Попшой.
«В этом плане показателен опыт Грузии. Они денонсировали основополагающие соглашения, как и мы, но остались участниками экономических соглашений. Именно это делаем и мы», — цитирует Попшого издание Moldpress.
В настоящее время членами СНГ, кроме России, официально являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Молдавия. Туркмения является участником объединения с особым статусом. Украина в 2014 году, после вхождения Крыма в состав РФ, покинула эту структуру. При этом она была одним из ее учредителей, однако парламент страны в 1990-е годы так и не ратифицировал Устав.
Грузия хлопнула дверью в СНГ в 2008 году, после войны "08.08.08", в результате которой Абхазия и Южная Осетия были признаны Москвой независимыми государствами. Однако официальный выход республики произошел 18 августа 2009 года.
"Мы фактически вышли"
Желание Армении стать поближе к Брюсселю и подальше к Москве активизировалось после того, как в 2018 году кресло премьер-министра занял лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.
Впрочем, поначалу Ереван начал отстраняться от работы в ОДКБ — Организации договора о коллективной безопасности, своего рода "постсоветского НАТО". В 2023 году Пашинян заявил о нежелательности проведения намеченных учений организации на территории республики. В конце 2025-го спикер парламента республики Ален Симонян заявлял, что Армения "фактически вышла" из ОДКБ — как известно, саммит этой организации в Бишкеке 27 ноября 2025 года прошел без ее участия.
«Мы фактически вышли. А остальное оставьте на усмотрение нашей политической целесообразности и наших переговоров», — заявил он журналистам.
В начале апреля Симонян допустил, что республика может выйти из ОДКБ и ЕАЭС, если российская сторона повысит стоимость поставляемого газа. Такого рода предупреждения раздались из Москвы в ответ на участившиеся контакты руководства республики с представителями ЕС и заявлениями о предстоящем сближении с Европой.
Масла в огонь подлил прошедший в начале мая в Ереване саммит Европейского политического сообщества, на котором с призывом усилить давление на Россию выступил Владимир Зеленский.
После этого армянский парламент принял окончательный вариант закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз".
Поперек Москвы в Европу не лезь?
Действия Армении и Молдавии являются продолжением дораспада СССР, оценивает положение председатель наблюдательного Совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«Сегодня Москва продолжает политику перестройки, развалившую в свое время Союз. Что Москва предложила для переорганизации и пересборки постсоветского пространства? Где цивилизационные инициативы Москвы, которые сделали бы союз с Россией не просто необходимым, но и привлекательным. Этого ничего нет. Более того, до недавних пор Москва фактически говорила, что, вообще-то, нужно интегрироваться в Запад», — заявил он amic.ru.
Именно интеграция в западный мир еще недавно была своего рода национальной идеей в России, замечает собеседник:
«Поэтому Молдавия, Армения, и Украина до этого, они все и сказали: "И мы тоже интегрируемся в Запад, как и Москва". А Москве, вероятно, не нравится, что кто-то интегрируется раньше нее. Поэтому здесь неприглядно выглядит идеология самой Москвы. Но, как говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».
Развития без кризисов не бывает
Впрочем, несмотря на шаги Еревана и Кишинева, говорить о развале СНГ или ЕАЭС не приходится, убежден руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" (Киргизия) Дмитрий Орлов.
«Любое развитие — это всегда кризис. Вопрос в том, какими те или иные структуры выйдут из этого кризиса. Очевидно, что оба демарша (Кишинева и Еревана) — это политические решения, которые в 90% случаев принимаются без оглядки на экономические последствия. Поэтому, кроме граждан Молдавии и Армении, их выход из СНГ и ЕАЭС, соответственно, никто не заметит, разве что те, кто по каким-то причинам поедет в эти страны, и ему нужна будет туда виза», — поделился он своим мнением с amic.ru.
Что касается Армении, то выгодами от ЕАЭС правительство Пашиняна будет пользоваться как минимум до предстоящих выборов, которые состоятся 7 июня, напоминает Дмитрий Орлов.
«Что будет после выборов — никто не может предсказать на 100%. Теоретически армянский премьер Никол Пашинян может и проиграть. Наверное, из этих соображений МИД Армении недавно заявил, что обсуждать исключение страны из ЕАЭС невозможно без официального запроса со стороны Еревана. Пашинян, в свою очередь, говорил, что вопрос о выходе из Союза может обсуждать исключительно сама Армения».
Юрий Крупнов напомнил, что корни нынешних процессов лежат в перестроечном времени:
«Не будем забывать, что наш гениальный писатель Валентин Распутин эмоционально, с трибуны съезда народных депутатов, 1 июня 1989 года угрожал республикам тогда еще СССР: "Вы хотите от нас отделиться? Да мы вас кормим, это мы от вас отделимся!" И Москва сознательно под разные задачи стремилась тогда избавиться от "обузы" в виде республик и получить свой суверенитет. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете, которую мы будем скоро праздновать как День России».
Без пересмотра курса не обойтись
Как известно, намерение Еревана разорвать отношения с Россией раскритиковал на днях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», — заявил Медведев РИА Новости.
Он указал, что Армения является "одним из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС". Несмотря на это, Пашинян поставил отношения с Москвой "под прямую угрозу" и даже толкает свою республику "на скорбный путь бандеровской Украины".
Юрий Крупнов скептически оценивает заявления зампреда Совбеза:
«Странно слышать подобное от политика, в период президентства которого наша страна фактически сдала Ливию — своего союзника. Пока мы полностью не пересмотрим курс и не станем соответствовать абсолютно правильному определению президента о том, что Россия — это государство-цивилизация, ничего не изменится. Мы должны давать цивилизационные импульсы и цивилизационную идею. А мы ничего никому не даем, кроме дешевого газа».
Действительно, именно отсутствие понятной идеи развития постсоветского пространства дает повод некоторым участникам СНГ и ЕАЭС искать "счастье на стороне", допускает Дмитрий Орлов:
"Безвиз", свободная торговля, беспошлинные ГСМ и единый рынок труда — это не цели, а средства их достижения. Потому что в итоге, не сейчас, так лет через пять, всплывет вопрос: "Для чего все это?" Кажется, это Ницше сказал в свое время: "Тот, кто знает зачем, выдержит любое как".
Дешевым газом не отделаемся
В то же время по старой привычке все участники объединений кивают на Москву, которая, мол, должна предложить идею, продолжает Орлов:
«Когда же Россия начинает что-то предлагать, обязательно находится тот, кто обвиняет ее в "имперских замашках". При этом никто из других участников ничего не предлагает. Поэтому в том же ЕАЭС его участники ведут себя в отношении друг друга как конкуренты, нежели партнеры. А ведь изначально, помнится, конечной целью этого союза его участники видели создание Единого экономического пространства».
При этом Дмитрий Орлов убежден, что СНГ не является мертвой структурой:
«Будущее у СНГ есть, чтобы на этот счет ни говорили политологи и пропагандисты. Потому что даже при отсутствии единой идеи совпадение каких-то интересов будет всегда. Просто любую форму надо постоянно наполнять конкретным содержанием».
При этом нельзя думать, будто дешевый газ свяжет постсоветские страны, уверен Юрий Крупнов:
«Это все идея экономизма, которая разрушила СССР из Москвы: "Все продается и покупается". И некоторые республики сегодня порой говорят Москве: "Ребята, отлично, мы вот тут договорились с другими покупателями и продавцами, ведь все продается и покупается. Тем более вы, даже находясь в состоянии военного конфликта с Украиной, снабжаете ее газом"».
Поэтому, заключил эксперт, вопрос не в Молдавии и не в Армении:
«А вопрос в Москве, в элитах, которые до сих пор готовы все, что можно, развалить и продать, лишь бы, извиняюсь, жрать в три горла».
07:46:34 28-05-2026
По пути Украины. Эти и кончит. Они для этого Западу и нужны, чтобы за его интересы умирали. Благодаря им Запад может оттянуть свое прямое ядерное столкновение с Россией в надежде, что экономика России не выдержит и до столкновения не дойдет
07:55:26 28-05-2026
Интересно почему от нас все бегут? 🧐😳🤗
08:25:09 28-05-2026
Сергей😎 (07:55:26 28-05-2026) Интересно почему от нас все бегут? 🧐😳🤗... В 1991 году надо было задавать этот вопрос.
08:30:59 28-05-2026
Сергей😎 (07:55:26 28-05-2026) Интересно почему от нас все бегут? 🧐😳🤗... Все по той же причине, что и русские из России бегут.
08:53:20 28-05-2026
Сергей😎 (07:55:26 28-05-2026) Интересно почему от нас все бегут? 🧐😳🤗... «Политика есть самое концентрированное выражение экономики» (В.И.Ленин), если наладим свою, будут и другие итоги. (если коротко сказать)
08:28:41 28-05-2026
Ну вот теперь всех армян с молдаванами гоу хом, а если обратно хотите оформляйте визу дней так на 30 не более, потом переоформляйте!
10:21:50 28-05-2026
Гость (08:28:41 28-05-2026) Ну вот теперь всех армян с молдаванами гоу хом, а если обрат...
А фруктами ты будешь торговать?
09:18:29 28-05-2026
Много ли россиян видят в радужном цвете свое будущее? Армения и Молдавия не исключение.
09:24:56 28-05-2026
Гость (09:18:29 28-05-2026) Много ли россиян видят в радужном цвете свое будущее? Армени... если в радужном - то да, за этим европу.
там и ЛГБТ, и ЛГБТ+, и вот что куда хотите. кружевные трусики, ага.
переезжайте, потом отпишитесь, а мы с вас посмеёмся.
10:25:16 28-05-2026
Musik (09:24:56 28-05-2026) если в радужном - то да, за этим европу. там и ЛГБТ, и Л... с вас, с нас, под вас...
Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Что-то не вижу я на улицах смеющихся лиц. Да и в комментах сплошной негатив и жалобы.
А вы, Муся, смейтесь, пока смеется
11:26:17 28-05-2026
Гость (10:25:16 28-05-2026) с вас, с нас, под вас...Хорошо смеется тот, кто смеется ... благодарю, вот вас я просто поржал.
10:16:34 28-05-2026
России Армения, собственно, по барабану. Если бы не одно НО. Есть там такой город, второй по величине- Гюмри. Находится недалеко от границы с Турцией и Грузией. Расстояние от Гюмри до турецкой границы – всего 8 км, до границы с Грузией – примерно 50 км. Стоит там 102-я российская военная база — крупнейшая российская военная база, находящаяся за рубежом, в городе Гюмри (Армения). Является единственной российской базой в Закавказье. С уходом Армении в Европу, маловероятно, что не попросят русских покинуть территорию. По этой причине Армения пытается качать из России поблажки, а мы вынужденны идти на компромисс.
10:22:59 28-05-2026
Гость (10:16:34 28-05-2026) России Армения, собственно, по барабану. Если бы не одно НО.... Обычно если на территории страны есть военная база - так эта военная база качает поблажки из страны нахождения, а не наоборот.
Зачем нужна такая военная база, если она в случае чего не может повернуть ситуацию в свою пользу? Это тогда не военная база, а кишлак с заложниками.
Вспомним сирийский исход, тоже были базы - и что? помогли сирийцам те базы? Так и тут. Эта база не имеет влияние НИ НА ЧТО.
10:27:51 28-05-2026
«Будущее у СНГ есть, ЧТО БЫ на этот счет ни говорили
10:40:49 28-05-2026
Ну далеко не убегут - Азербайджан с Турцией не дремлют! Была Армения - и нет Армении - скушают и не подавятся. Второй раз воевать с Турцией ради спасения глупых, но гонористых горцев Россия, надеюсь, не будет. Жаль, что своя же собственная история армян так ничему и не научила.
10:50:36 28-05-2026
Гость (10:40:49 28-05-2026) Ну далеко не убегут - Азербайджан с Турцией не дремлют! Была... Откуда у тебя такое желание на всех вписаться? Впишись лучше за пенсионеров, свободный интернет и останови рост тарифов ЖКХ В СВОЕЙ СТРАНЕ. Чужие страны сами разберутся, без тебя.
11:21:09 28-05-2026
Гость (10:50:36 28-05-2026) Откуда у тебя такое желание на всех вписаться? Впишись лучше...
Это имперские амбиции с телека людям в мозги заливают, чтобы они больше думали про ВЕЛИЧИЕ, а не про то, что за окошком творится
14:05:52 28-05-2026
Гость (10:50:36 28-05-2026) Откуда у тебя такое желание на всех вписаться? Впишись лучше... Вот как раз желания "вписываться" за разнообразных "братушек" - хоть европейских, хоть закавказских и всяких прочих - у меня нет. И есть надежда, что правительство наше тоже больше не будет "вписываться", когда турки с азерами будут Армению хавать, и задиристые горцы в очередной раз побегут к России с воплями "спасите-помогите". Мы это уже проходили в своей истории.
11:10:01 28-05-2026
Люди в массе своей везде одинаковы - что у нас, что в Молдавии, что в Европе - любят халяву и не любят думать на пару шагов вперед. На этом их и разводят.
11:40:03 28-05-2026
[Поэтому, заключил эксперт, вопрос не в Молдавии и не в Армении:
«А вопрос в Москве, в элитах, которые до сих пор готовы все, что можно, развалить и продать, лишь бы, извиняюсь, жрать в три горла». ]
Абсолютно в этом согласен с экспертом.
14:15:57 28-05-2026
"Где цивилизационные инициативы Москвы, которые сделали бы союз с Россией не просто необходимым, но и привлекательным. Этого ничего нет."
Эксперт- дурак и экстремист. Прошли те времена, когда мы покупали у этих недогосударств лояльность, теперь они будут платить нам за защиту. Только еще не поняли этого. Дурачье. А к эксперту этому приглядеться надо, странные вещи говорит
02:56:28 04-06-2026
Гость (14:15:57 28-05-2026) "Где цивилизационные инициативы Москвы, которые сделали бы с... Конечно, теперь не у "недогосударств" лояльность покупаем, а у полноценных государств. У товарища Си и талибов. А эксперт всё правильно говорит, не к чему тянуться - вот и отваливаются. И это только начало.
15:33:57 28-05-2026
Единственное в чем виновата Москва - это то, что продолжает кормить дармоедов, которые плюют ей же в глаза. Была бы имперская политика - там бы вовсе никаких Пашинянов возникнуть не могло. Мы все что-то стесняемся, мнемся, международное право, демократия и прочий бред, в то время кто понаглее делает что хочет - Израиль - устроил геноцид в Палестине, отгрыз территории в Ливане и Сирии и плевать хотел на всех, США - бомбит кого хочет и плевать ей на всех, Китай - опутал всех кредитами так, что все ему должны и проводят в итоге выгодную ему политику, и плевать ему на всех.
Хочет Пашинян в Европу - пусть валит. Армения реально нищая страна. Свои товары - овощи-фрукты, коньяк поставляет практически только в Россию. Соседям - Грузии, Ирану, тем более Турции и Азербайджану товары из Армении даром не нужны, свои такие же есть. Ввести запрет на их товары под любым предлогом. Повысить цены на газ. Вывести базу из Гюмри - она там стояла исключительно для того, чтобы Армению не сожрали азеры и турки, плюс поддержка наших миротворцев в Нагорном Карабахе. Но раз Пашинян слил Карабах и наши солдаты там не ко двору - пусть сами со своими соседями и разбираются. Пусть живут как хотят, а то Россия им плохая.
А то у нас все по известному сценарию: Будет плохо - зови русских, придут - гони в шею, уйдут - кричит в след, "предатели". Пора сценарий менять.
16:27:29 28-05-2026
ыть (15:33:57 28-05-2026) Единственное в чем виновата Москва - это то, что продолжает ...
Сценарий меняется, разве не замечаете? очередной Карабах чем закончился? -мы не вписывались - разбирайтесь сами. Ностальгия по СССР уходит вместе со стариками, а у молодых 40-летних ее и не было. Так что, пусть глумятся, все записывается и за все спросится в свое время. Будут нашей околицей на подсосе, дикими землями между границей с другими серьезными государствами (это не про турцию с азебаржаном, не подумайте)) Это же касается и всех остальных окраин. кормить их больше никто не будет, хватит.
03:03:22 04-06-2026
Гость (16:27:29 28-05-2026) Сценарий меняется, разве не замечаете? очередной Карабах... Да ладно... Финляндия вон вышла из РИ после революции, и ничего. Живут себе припеваючи, и никто в Россию назад не хочет.
16:54:22 28-05-2026
ыть (15:33:57 28-05-2026) Единственное в чем виновата Москва - это то, что продолжает ... Замечательный комментарий!!! Поддерживаю на все 140 % !!! Не хотят с нами жить, пусть идут на хрен, столь горький продукт. Надо жить для себя, для простых россиян. Будет высокий уровень жизни, сами придут.Не придут, нам и не надо. Россия -очень самодостаточное государство!!! САми проживем.Надоели джинсы и жвачка. Правда, 5-я колонна не даст, если народ ей не воспротивится.
18:30:43 28-05-2026
ыть (15:33:57 28-05-2026) Единственное в чем виновата Москва - это то, что продолжает ... Вот поэтому всё дело только в Москве, элитке так называемой
20:00:48 28-05-2026
ыть (15:33:57 28-05-2026) Единственное в чем виновата Москва - это то, что продолжает ... Вывести базу из Гюмри - она там стояла исключительно для того, чтобы Армению не сожрали азеры и турки... Не совсем так. Точнее, совсем не так. Это единственная доступная для России точка.на Кавказе, откуда можно вести радиолокационные дела....
01:26:11 29-05-2026
Всё дело в том, что "Москвой" (т.е. Кремлём) владеет и управляет Рублёвка :((
13:48:54 30-05-2026
Сергей😎 (07:55:26 28-05-2026) Интересно почему от нас все бегут? 🧐😳🤗... Потому что...
Нам нужно свое сильное государство. В котором хотели бы жить не только русские. А мы как придурки, готовы всех накормить, обогреть, лишая своих граждан.. За что нас уважать? За непомерную коррупцию? За дряхлые дороги и грязные улицы с подъездами? Мы сами себя не уважаем, а только преклоняемся перед другими. Большая страна с огромной территорией, а все завозится из-за границы. Живут только алигархи. Разворовали все, что только возможно...
10:16:28 31-05-2026
Вы никогда ге замечали, что на больных животных прямо-таки кишат паразиты? Паразитам проще, медленно убивая, существовать на осабленном организме.