"Распад продолжается". Почему Армения и Молдавия отрываются от России и бегут в Европу

В желании Еревана и Кишинева стать поближе к ЕС виновата прежде всего Москва, считают эксперты

28 мая 2026, 06:20, ИА Амител

Армения / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Несмотря на то, что страны под названием Советский Союз нет на карте мира уже около 35 лет, процесс его распада продолжается по сей день, уверены наблюдатели. Об этом свидетельствуют недавние шаги Армении и Молдавии по выходу из организаций, объединивших на какое-то время республики бывшего СССР. Чтобы остановить дезинтеграцию, бесполезно предъявлять претензии или даже угрожать странам, покидающим постсоветские структуры — пересмотреть свою политику следует прежде всего Москве. Подробности — в материале amic.ru.

Кишиневу год на выход

В последнее время сразу две республики бывшего СССР занимаются активной переориентацией своей внешней политики — это Армения и Молдавия. Так, исполком СНГ уже получил документы из Кишинева о выходе из организации и запустил соответствующую процедуру, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Кроме того, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят на заседании в Астане желание Армении вступить в ЕС и ее возможный выход из организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Молдавия, еще в 2010-е годы взявшая курс на вступление в ЕС, официально покинет Содружество независимых государств (СНГ) 8 апреля 2027 года, соответствующее уведомление было направлено в руководящие органы объединения в середине апреля.

После прихода к власти в республике в 2020 году команды президента Майи Санду курс на евроинтеграцию был заметно усилен. Стоит заметить, что соглашение об ассоциации между Молдавией и Евросоюзом было подписано еще 27 июня 2014 года (его подготовка началась сторонами весной 2012-го). Однако до начала 2020-х годов процесс шел крайне медленно, что объяснялось давлением пророссийских сил, благодаря которым в 2016-м главой государства на четыре года стал Игорь Додон.

Однако с победой Санду в стране сначала были довольно жестко зачищены силы, ориентированные на Москву, после чего активизировалась подготовка к вступлению в ЕС. В 2023 году Молдавия заявила о выходе из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а в течение года сообщила о денонсации 119 из 282 договоров в рамках Содружества.

Впрочем, разрывать экономические контакты в рамках СНГ в Кишиневе не намерены, о чем заявлял министр иностранных дел республики Михаил Попшой.

«В этом плане показателен опыт Грузии. Они денонсировали основополагающие соглашения, как и мы, но остались участниками экономических соглашений. Именно это делаем и мы», — цитирует Попшого издание Moldpress .

В настоящее время членами СНГ, кроме России, официально являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Молдавия. Туркмения является участником объединения с особым статусом. Украина в 2014 году, после вхождения Крыма в состав РФ, покинула эту структуру. При этом она была одним из ее учредителей, однако парламент страны в 1990-е годы так и не ратифицировал Устав.



Грузия хлопнула дверью в СНГ в 2008 году, после войны "08.08.08", в результате которой Абхазия и Южная Осетия были признаны Москвой независимыми государствами. Однако официальный выход республики произошел 18 августа 2009 года.

"Мы фактически вышли"

Желание Армении стать поближе к Брюсселю и подальше к Москве активизировалось после того, как в 2018 году кресло премьер-министра занял лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.

Впрочем, поначалу Ереван начал отстраняться от работы в ОДКБ — Организации договора о коллективной безопасности, своего рода "постсоветского НАТО". В 2023 году Пашинян заявил о нежелательности проведения намеченных учений организации на территории республики. В конце 2025-го спикер парламента республики Ален Симонян заявлял, что Армения "фактически вышла" из ОДКБ — как известно, саммит этой организации в Бишкеке 27 ноября 2025 года прошел без ее участия.

«Мы фактически вышли. А остальное оставьте на усмотрение нашей политической целесообразности и наших переговоров», — заявил он журналистам.

В начале апреля Симонян допустил, что республика может выйти из ОДКБ и ЕАЭС, если российская сторона повысит стоимость поставляемого газа. Такого рода предупреждения раздались из Москвы в ответ на участившиеся контакты руководства республики с представителями ЕС и заявлениями о предстоящем сближении с Европой.

Масла в огонь подлил прошедший в начале мая в Ереване саммит Европейского политического сообщества, на котором с призывом усилить давление на Россию выступил Владимир Зеленский.

После этого армянский парламент принял окончательный вариант закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз".

Поперек Москвы в Европу не лезь?

Действия Армении и Молдавии являются продолжением дораспада СССР, оценивает положение председатель наблюдательного Совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Сегодня Москва продолжает политику перестройки, развалившую в свое время Союз. Что Москва предложила для переорганизации и пересборки постсоветского пространства? Где цивилизационные инициативы Москвы, которые сделали бы союз с Россией не просто необходимым, но и привлекательным. Этого ничего нет. Более того, до недавних пор Москва фактически говорила, что, вообще-то, нужно интегрироваться в Запад», — заявил он amic.ru.

Именно интеграция в западный мир еще недавно была своего рода национальной идеей в России, замечает собеседник:

«Поэтому Молдавия, Армения, и Украина до этого, они все и сказали: "И мы тоже интегрируемся в Запад, как и Москва". А Москве, вероятно, не нравится, что кто-то интегрируется раньше нее. Поэтому здесь неприглядно выглядит идеология самой Москвы. Но, как говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».

Развития без кризисов не бывает

Впрочем, несмотря на шаги Еревана и Кишинева, говорить о развале СНГ или ЕАЭС не приходится, убежден руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" (Киргизия) Дмитрий Орлов.

«Любое развитие — это всегда кризис. Вопрос в том, какими те или иные структуры выйдут из этого кризиса. Очевидно, что оба демарша (Кишинева и Еревана) — это политические решения, которые в 90% случаев принимаются без оглядки на экономические последствия. Поэтому, кроме граждан Молдавии и Армении, их выход из СНГ и ЕАЭС, соответственно, никто не заметит, разве что те, кто по каким-то причинам поедет в эти страны, и ему нужна будет туда виза», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Что касается Армении, то выгодами от ЕАЭС правительство Пашиняна будет пользоваться как минимум до предстоящих выборов, которые состоятся 7 июня, напоминает Дмитрий Орлов.

«Что будет после выборов — никто не может предсказать на 100%. Теоретически армянский премьер Никол Пашинян может и проиграть. Наверное, из этих соображений МИД Армении недавно заявил, что обсуждать исключение страны из ЕАЭС невозможно без официального запроса со стороны Еревана. Пашинян, в свою очередь, говорил, что вопрос о выходе из Союза может обсуждать исключительно сама Армения».

Юрий Крупнов напомнил, что корни нынешних процессов лежат в перестроечном времени:

«Не будем забывать, что наш гениальный писатель Валентин Распутин эмоционально, с трибуны съезда народных депутатов, 1 июня 1989 года угрожал республикам тогда еще СССР: "Вы хотите от нас отделиться? Да мы вас кормим, это мы от вас отделимся!" И Москва сознательно под разные задачи стремилась тогда избавиться от "обузы" в виде республик и получить свой суверенитет. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете, которую мы будем скоро праздновать как День России».

Без пересмотра курса не обойтись

Как известно, намерение Еревана разорвать отношения с Россией раскритиковал на днях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», — заявил Медведев РИА Новости .

Он указал, что Армения является "одним из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС". Несмотря на это, Пашинян поставил отношения с Москвой "под прямую угрозу" и даже толкает свою республику "на скорбный путь бандеровской Украины".

Юрий Крупнов скептически оценивает заявления зампреда Совбеза:

«Странно слышать подобное от политика, в период президентства которого наша страна фактически сдала Ливию — своего союзника. Пока мы полностью не пересмотрим курс и не станем соответствовать абсолютно правильному определению президента о том, что Россия — это государство-цивилизация, ничего не изменится. Мы должны давать цивилизационные импульсы и цивилизационную идею. А мы ничего никому не даем, кроме дешевого газа».

Действительно, именно отсутствие понятной идеи развития постсоветского пространства дает повод некоторым участникам СНГ и ЕАЭС искать "счастье на стороне", допускает Дмитрий Орлов:

"Безвиз", свободная торговля, беспошлинные ГСМ и единый рынок труда — это не цели, а средства их достижения. Потому что в итоге, не сейчас, так лет через пять, всплывет вопрос: "Для чего все это?" Кажется, это Ницше сказал в свое время: "Тот, кто знает зачем, выдержит любое как".

Дешевым газом не отделаемся

В то же время по старой привычке все участники объединений кивают на Москву, которая, мол, должна предложить идею, продолжает Орлов:

«Когда же Россия начинает что-то предлагать, обязательно находится тот, кто обвиняет ее в "имперских замашках". При этом никто из других участников ничего не предлагает. Поэтому в том же ЕАЭС его участники ведут себя в отношении друг друга как конкуренты, нежели партнеры. А ведь изначально, помнится, конечной целью этого союза его участники видели создание Единого экономического пространства».

При этом Дмитрий Орлов убежден, что СНГ не является мертвой структурой:

«Будущее у СНГ есть, чтобы на этот счет ни говорили политологи и пропагандисты. Потому что даже при отсутствии единой идеи совпадение каких-то интересов будет всегда. Просто любую форму надо постоянно наполнять конкретным содержанием».

При этом нельзя думать, будто дешевый газ свяжет постсоветские страны, уверен Юрий Крупнов:

«Это все идея экономизма, которая разрушила СССР из Москвы: "Все продается и покупается". И некоторые республики сегодня порой говорят Москве: "Ребята, отлично, мы вот тут договорились с другими покупателями и продавцами, ведь все продается и покупается. Тем более вы, даже находясь в состоянии военного конфликта с Украиной, снабжаете ее газом"».

Поэтому, заключил эксперт, вопрос не в Молдавии и не в Армении:

«А вопрос в Москве, в элитах, которые до сих пор готовы все, что можно, развалить и продать, лишь бы, извиняюсь, жрать в три горла».