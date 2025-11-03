Такой день. Строительство новой поликлиники и предупреждение о непогоде

Главное за 3 ноября

03 ноября 2025, 23:05, ИА Амител

Вечернее небо над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Возведение нового корпуса барнаульской поликлиники № 9 на ул. Попова, 128, идет полным ходом. Рабочие ведут закладку фундамента и монтируют каркас подвала. О том, каким будет новое здание медучреждения и когда оно начнет работу, – читайте здесь.

В Барнауле завершили первый этап благоустройства будущего парка 300-летия города. Как преобразилось место, которое раньше выглядело как заброшенный пустырь, – смотрите в нашем фоторепортаже.

Неизвестные облили кислотой три автомобиля в Индустриальном районе Барнаула. Инцидент произошел ночью во дворе дома № 24 по ул. Лазурной. Материальный ущерб за поврежденные авто оценивают более чем в 500 тысяч рублей. Собственники обратились в полицию, идет проверка.

В Барнауле запретили парковаться вдоль улицы Балтийской после жалоб жителей. Местные жители часто жаловались на фуры, которые буквально "прописались" здесь. После жалоб жителей установили дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена".

Алтайских водителей и пешеходов предупредили о непогоде 4 ноября. В регионе выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также похолодает до минусовых температур. Кроме того, возможны гололедные явления и сильные порывы ветра. Участников дорожного движения просят соблюдать правила и быть предельно внимательными.

Жительница Бийска завоевала титул "Жемчужина Евразии 2025" на конкурсе красоты "Леди Евразия" в Республике Алтай.

Алтайские рыбаки выбрались на воду и порадовали себя завершающим в этом сезоне уловом. Любители ловли похвастались окунями, щуками и другой рыбой, которую поймали в Рассказихе, Грязнухе и Чарыше.