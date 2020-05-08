Оперативный штаб принял решение по введению масочного режима в Алтайском крае. Это значит, что теперь в местах массового скопления жители региона должны носить медицинские или гигиенические маски. Когда введут этот режим, где именно нужно носить маски и что будет, если пришел без нее – читайте в материале amic.ru.
Когда введут масочный режим в Алтайском крае?
После майских праздников. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба региона 7 мая. Выходных достаточно для того, что в правительстве Алтайского края подготовили соответствующий документ, а жители региона купили или пошили маски, в том числе для многоразового использования, решили власти.
Где обязательно нужно будет носить маски?
Там, где много людей. Точный список мест с обязательным ношением масок определят в правительстве. Но судя по другим регионам страны, где такой режим уже введен, средства индивидуальной защиты обязательно нужно носить в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов и других мест массового скопления людей.
И что будет, если маски нет?
Пока неизвестно. Однако если масочный режим пропишут в указе губернатора о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, то нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. По ней штрафы для физлиц составляют от 1 до 30 тыс. рублей.
Возможно, власти установят и другие правила. К примеру, в Москве штраф за нахождение в общественном транспорте без средства индивидуальной защиты – пять тысяч рублей, а нарушение масочного режима в других общественных местах обойдется людям в четыре тысячи рублей.
Зачем нужен этот масочный режим?
Такое предложение в оперштаб направило
краевое управление Роспотребнадзора. Все дело в том, что режим самоизоляции в регионе смягчили: открылись парикмахерские и непродовольственные магазины
, на работу вышло большое количество людей, соответственно, и магазинах, и в общественном транспорте их стало больше.
Но заболеваемость COVID-19 продолжает расти, число зараженных уже перевалило за 600, три человека умерли.
А разве маски купить можно? Их же не было ни в одной аптеке...
По данным оперштаба, в регионе удалось решить проблему с дефицитом масок. На сегодняшний день нехватка этого товара отмечается только в двух муниципальных образованиях. В каких именно – не сообщается.
Даже если вам не удастся купить одноразовые медицинские маски, то можно самостоятельно сшить многоразовую.
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Комментарии
по статье 20.6.1 КоАП РФ. По ней штрафы для физлиц - до 30 тыс. рублей
Какой хороший бизнес! Вот и поступления денег в бюджет, падение цен на нефть можно компенсировать
Болеть бессимптомно-но дома. Выходить на улицу-но в маске. Это по Томенковски.
Дамы,не выбрасывайте верх от старого купальника,из него получаются две неплохие маски.
Правильно. Давно пора было это сделать.
Вирусолог-эпидемиолог Сергей Нетесов выступил с неожиданным заявлением. Он считает, что при температуре выше 20 градусов медицинскую маску без вреда для здоровья можно носить от силы 20 минут.
Дело в том, что потея, человек увлажняет маску и отверстия между тканевыми волокнами увеличиваются. Вирус в такие дыры проникнет в разы быстрее. Нетесов напоминает, что даже новая стерильная медицинская маска защищает не на все 100%, а всего лишь на 20-30%. Она прилегает очень неплотно. Одни неудобства, а толку почти нет, считает вирусолог.
Эксперт раскритиковал и самодельные маски, которые россияне активно шьют и для себя, и на продажу. Он сравнил их с самодельным автомобилем, который вряд ли поедет и сломается моментально. "Ношение таких масок равно прикрытию рта платком", — уверен Нетесов. Плюс ко всему, не все выбирают экологичные материалы для пошива, используют синтетику, от которой одни неудобства, а защиты ноль.
Как же быть, если запереться в четырёх стенах не представляется возможным? В жару вирус может проникнуть в организм быстрее. Дыхание-то учащается, и мы пропускаем через свои дыхательные пути в разы больше грязного и заражённого воздуха. Нетесов советует покупать маски не в аптеках, а в строительных магазинах. Их можно носить весь день, при этом они колоссально отличаются от медицинских наличием клапана и качественной фильтрацией.
Эпидемиолог считает, что в строительных масках дышать намного легче, а после ношения их можно стерилизовать. С мнением Нетесова соглашаются и дерматологи-косметологи. Они тоже рекомендуют купить маску с клапаном для хорошей циркуляции воздуха. Кожа в жару может сильно испортиться от соприкосновения с некачественным материалом и усиленного потоотделения. В любом случае, после снятия маски кожу нужно очистить и смазать антибактериальным или увлажняющим кремом.
Ранее была высказана версия о необязательности ношения масок на улице. Эксперты сообщили, что надевать "защиту" нужно только в местах скопления людей. Кажется, россияне уже окончательно запутались, а потому
Кажется, россияне уже окончательно запутались, а потому разделились на два лагеря. Одни носят маски, не снимая, и в магазине и на прогулке, другие отказались от них вовсе. И обе стороны смотрят друг на друга с презрением и враждебностью. Об этом сообщает "Рамблер".
Сегодня в Мария Ра видел человек 20, которые потенциально по тридцатке после праздников могут выложить. Наверное прямо на входе в Марию Ра столы полицейским поставят, они по тридцатке за неделю годовой бюджет края соберут
а раздавать маски будут, как георгиевские ленточки?
Зашла в аптеку, маски есть, но по 57 рублей, а ведь ее надо менять минимум пару раз в день (в автобусе на работу туда и обратно). Думаю большинство как и я купят одну чтобы отвязаться и будут носить ее везде. И заболеет гораздо больше. Если вы хотите чтобы в магазин заходили в маске - выдавайте на входе маски, это будет честно. И еще вопрос - если вместо маски намотать шарфик или поднять воротник -за это будут штрафовать?
Всегда одеваю маску в магазине и автобусе.
О да, маска в цветочек из ситца спасет от всего))
а че маски то!? сразу вводить желтый костюмчик как у обнуленного
Масочный режим введен во всем мире, а страдают и плачутся только на Амике. Ну когда же поумнеете?
Те, кто плачутся на амике - никогда не поумнеют, это же платные нытики, им зарплата за подброс на вентилятор капает
Думаю большинство как и я купят одну чтобы отвязаться и будут носить ее везде
Тише, не рассказывайте всем, а то маски по 500 рублей будут. Ведь одну и по 500 рублей купят, чтобы штраф 30 тысяч не платить
Просили разрешить всем работать - пожалуйста, носите маски.
8.05.2020 10:51
- гость -
А вам это надо,чтобы мы поумнели? Умными трудно управлять.
Придется в маске бэтмана ходить или дартвейдера и говорить с хрипотцой "ПАКЕТ не надо"
8.05.2020 10:50
- гость -
Масочный режим введен во всем мире, а страдают и плачутся только на Амике. Ну когда же поумнеете?
Да это вы когда поумнеете)
Во всем мире их раздают, а не наценяют на них побольше.
Если масок в аптеках рублей по 10-15 не будет, будет что то типа, зашел в магазин, увидел полицейского, нацепил, не увидел, не нацепил,.Типа, забыл или срок ношения кончился
-гость- 10.50
да, только во всем мире(цивилизованном) их раздают бесплатно, а также по 100000 йен как в Японии, по 1200 баксов как в США по 15 тыщ бат как в Тае итд, почувствуйте разницу между странами, может тогда поймете почему плачутся на амике
Да им лишь бы нажиться продают дорогие Маски, вот у меня Маски многоразовые всего по 100 руб))))
а кто щас маски то шьет? Тимченко? Роттенберг?
8.05.2020 10:51
- гость -
Масочный режим введен во всем мире, а страдают и плачутся только на Амике. Ну когда же поумнеете?
++++++++++++++++
Да, но весь мир идёт своим путём в отличие от нашего, скрепного. В Москве жесточайший карантин,но только в отношение праздноболтающихся - пром.предприятия , стройки работают. А вас чесать будут штрафами для пополнения бюджета .В Москве уже начесали более чем на 50 миллионов рублей. А ещё - загонять в аптеки за масками по 57 рублей ,туда- обратно 114 р.
О бесполезности самопошива высказался выше вирусолог - эпидемиолог Сергей Нетесов. Уровень его квалификации выше уровня Минздрава и Роспотребнадзора Края вместе взятых.
Денег нет, но вы - держитесь.Всего вам доброго. - отлито в граните и на воротах Краевого Правительства.
Нетесов советует покупать маски не в аптеках, а в строительных магазинах... при этом они колоссально отличаются от медицинских наличием клапана и качественной фильтрацией.
Эпидемиолог считает, что в строительных масках дышать намного легче, а после ношения их можно стерилизовать.
Это называется респиратор, защита от вируса должна быть не менее FFP2, лучше FFP3.
А как в домашних условиях стерилизовать? Полчаса кипятить или в микроволновку?
Что будет считаться маской а что нет? Огласите стандарт.
8.05.2020 11:04
- гость -
Нетесов советует покупать маски не в аптеках, а в строительных магазинах...
++++++++++++++++
есть мнение,что их давно уже раскупили,ибо по стоимости они оказались дешевле барыжных в аптеках.
Гость
Что будет считаться маской а что нет? Огласите стандарт.
Похоже, лишь бы что-то ниже глаз висело.
30 апреля самоизоляция молчаливо завершилась....чего народ дома сидит?
Гость 11:04
если нет маски от гучи, штраф
потрясает быдлость нашего населения,маски надо носить в общ транспорте всегда, хотя бы , лицо в лицо дышать внутренней дрянью не будут, не обязательно вирусом, все равно, если все в масках -это защищает, начинаешь делать замечание -"а мне трудно в маске дышать", ну а при чем тут люди другие, которых ты заражаешь. И второе, если разбрасывают миллиарды на ветер, почему бы не поставить ящики с масками , чтобы люди их бесплатно брали, это дешевле выйдет, заперли людей по домам, а в магазинах , аптеках , в автобусах нет ни антисептиков, ни салфеток, видела только в Ашане, Бахетле и главпочтампе. Все. В соседнем магазине кассиры вообще без масок и перчаток, ругаюсь каждый раз, почему я? Где контролирующие органы? Вот такая у нас "борьба" с вирусом
самоизоляцию продлили до 12 мая и не факт, что не продлят еще
"Похоже, лишь бы что-то ниже глаз висело." (с)
Тогда носа хватит...
Бинт в аптеках есть? Не подорожал? Обмотаю бошку бинтом и прогрызу дырки для глаз.
Кого на 30 тысяч обуют, сообщите на амике. Даже если на 10
Кто то 30 тысяч даже за месяц не получает. Если поймают, надо сразу плакать, что денег даже на маску нет, вот пришел в магазин хлебушка купить на последние
Хотите маски бесплатно - шейте и раздавайте) Вечно всем ноющим кто-то чем-то обязан. И покажите счастливчиков из СШП , кто получил 1200 баксов . Пока что по сообщениям оттуда - не более 200 баксов пришло )
гость 11:19
в этом то и вопрос, раздавайте людям маски при входе в общественных местах и слова никто не скажет
8.05.2020 11:04
- гость -
--Это называется респиратор, защита от вируса должна быть не менее FFP2, лучше FFP3.
А как в домашних условиях стерилизовать? Полчаса кипятить или в микроволновку?
Стерилизовать их можно, если это одноразовый респиратор, то толку от стерилизации, она потеряет весь свой функционал (как правило в таких респираторах ключевым является электростатическая фильтрация и ее в домашних условиях не востановить),
Проще тогда купить многоразовый респиратор, со сменными фильтрами FFP2-FFP3 не знаю, где у нас найти, а FFP1 респиратор, со сменными фильтрами, можно было за 300-400 рублей купить, комплект из двух фильтров 70-100р. Да это не FFP2-3 но гораздо эффективней масок, да в итоге, и дешевле выходит.
-гость- 11:24
И покажите счастливчиков из СШП , кто получил 1200 баксов . Пока что по сообщениям оттуда - не более 200 баксов пришло )
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вы не поверете, но мне в России даже 200 баксов не пришло!
8.05.2020 11:11
Наталья
Вы в бункере что-ли сидели? Телевизора нет? Радио хоть иногда включайте.
Если маски не выдают, а за счет граждан, то какая может быть административная ответственность? Если бы выдали и увидели без маски - это да, а так ...это похоже на лобби и попытка нажиться на фоне вирусной опасности
8.05.2020 10:32
CALIBR
Да Нетесов говорит правильно. Но он говорит о масках со стороны средств индивидуальной защиты, а масочный режим вводится со стороны ограничения распостранения и это другое, здесь маска не для вашей защиты, а для защиты от вас (люди с бессимптомным течением болезни заразны, а их не мало получается) и тут эффективность масок, выше, чем как средство защиты.
8.05.2020 10:57
- гость -
Насчет "раздают" заблуждаетесь сильно.
<< По данным оперштаба, в регионе удалось решить проблему с дефицитом масок... >>
Огласите весь список, пожалуйста! Где их можно купить? Чинуши могут надувать кремль сколько угодно, но не надо народу дуть в уши.
8.05.2020 10:35
CALIBR
отходил в маске около 40 дней по жаре от 25 до 35 градусов
приехал сюда в рассадник заразы... тут точно буду ходить
Примите к сведению!
Если носитель вируса НЕ в маске, то вероятность заразить окружающих 70%. Если носитель в маске, а окружающие без масок, то вероятность заражения снижается до 5%. Если и носитель, и окружающие все в масках, то вероятность заражения еще ниже - 1,5 %.
Делайте выводы и не спорьте. Пока опасность существует, маски в местах скопления народа нужны.
8.05.2020 10:32
CALIBR
Вирусолог-эпидемиолог Сергей Нетесов выступил с неожиданным заявлением. Он считает, что при температуре выше 20 градусов медицинскую маску без вреда для здоровья можно носить от силы 20 минут.
Дело в том, что потея, человек увлажняет маску и отверстия между тканевыми волокнами увеличиваются. Вирус в такие дыры проникнет в разы быстрее. Нетесов напоминает, что даже новая стерильная медицинская маска защищает не на все 100%, а всего лишь на 20-30%. Она прилегает очень неплотно. Одни неудобства, а толку почти нет, считает вирусолог.
Эксперт раскритиковал и самодельные маски, которые россияне активно шьют и для себя, и на продажу. Он сравнил их с самодельным автомобилем, который вряд ли поедет и сломается моментально.
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Уже не раз говорили о том, что медицинская маска на здоровом человеке снижает риск заразиться на 30%. На инфицированном - на 90% (для окружающих).
Так как есть бессимптомные носители, никто с уверенностью не может заявлять - я не заразен. Поэтому носить нужно всем.
И прежде чем критиковать самодельные маски, вспомните, какими они были еще 50 лет тому назад. Они все были ватно-марлевые, самошитые. То, что сейчас предлагают аптеки просто быстрее и дешевле шить в промышленных масштабах.
когда уже калибр заразится то, жаль, что сидит где-то явно не у нас, в своей конуре безвылазно. аж противно читать его высеры
Оперштаб, предупредите Сбербанк и управляющие компании, что денег на кредиты и квартплату в семьях не остается. Эти деньги пойдут на маски.
8.05.2020 11:04
- гость -
Это называется респиратор, защита от вируса должна быть не менее FFP2, лучше FFP3.
А как в домашних условиях стерилизовать? Полчаса кипятить или в микроволновку?
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Это вирус, а не какая-нибудь чумная палочка. От кипятка погибает.
Где логика? Если считается, что маска спасет от распространения заразы, то почему надо было ждать какой то даты, завершения майских праздников - почему не ввели масочный режим сразу, как появились первые случаи заражения в крае? Или уж хотя бы с 1 мая. Ну понятно же, что в празднично-выходные дни люди больше будут находиться вне дома - поездки на дачу в переполненных автобусах, походы в магазины и т.д. Или что - на это время для вируса установили табу?
8.05.2020 11:42
Filin
Если маски не выдают, а за счет граждан, то какая может быть административная ответственность? Если бы выдали и увидели без маски - это да, а так ...это похоже на лобби и попытка нажиться на фоне вирусной опасности
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Детские автокресла тоже не выдают. Но если провозишь ребенка без такого кресла - могут оштрафовать. Тоже лобби?
В Москве обязательно маски+перчатки. Почему у нас только маски?
Читаю удивляюсь, Я, МНЕ. ДОЛЖНЫ, ОБЯЗАНЫ, Все всем должны, а сам гражданин что то должен, обязан. Ему уже неоднократно говорят побеспокойтесь о своём здоровье, оно ваше. Защитить себя и своих родных, если они вам дороги. Даже если вам будут раздавать бесплатно, всё равно будите ныть, возмущаться.
Маски должны носить больные люди и врачи во время операции. Бред какой то несут наши власти. Летом с намордником на лице, это уже слишком, еще и штраф за это. Боже, куда катимся. Свергнуть всех. И сразу пандемия закончится. Почему народ молчит. Они над нами издеваются, как хотят.
эксперты посчитали, что в мае жители Москвы и Подмосковья, чтобы посещать магазины и ездить в общественном транспорте, потратят на маски и перчатки не менее 2 тыс. руб. на человека. при стоимости маски 30 руб.
Это на РБК.
Согласен с гостем (12:28).А народ молчит потому что он раб,этот народ.
8.05.2020 12:23
гость
В Москве обязательно маски+перчатки. Почему у нас только маски?
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А мне не понятно, зачем нужны перчатки? Они-то чем помогают?
8.05.2020 12:28
- гость -
Маски должны носить больные люди и врачи во время операции. Бред какой то несут наши власти. Летом с намордником на лице, это уже слишком, еще и штраф за это. Боже, куда катимся. Свергнуть всех. И сразу пандемия закончится. Почему народ молчит. Они над нами издеваются, как хотят.
------------
А ты уверен, что не являешься бессимптомным носителем коронавируса? Или что ты уже заразен, но еще об этом не знаешь, потому что симптомы болезни появятся позже?
8.05.2020 12:36
- гость -
А мне не понятно, зачем нужны перчатки? Они-то чем помогают?
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чтобы не заразиться от калибров всяких, которые все вокруг заражают собой, к чему бы ни прикоснулись, поручни, двери.
8.05.2020 12:36
Нищий пенсионер
Согласен с гостем (12:28).А народ молчит потому что он раб,этот народ.
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А о чем вам хочется поговорить? Маски носить не хотите или на самоизоляции быть?
8.05.2020 12:41
- гость -
А мне не понятно, зачем нужны перчатки? Они-то чем помогают?
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чтобы не заразиться от калибров всяких, которые все вокруг заражают собой, к чему бы ни прикоснулись, поручни, двери.
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И как перчатки от этого спасут? Мне проще руки помыть хорошенько, придя домой. А вирус он и на перчатках прекрасно живет, они же не пропитаны антисептиком.
8.05.2020 12:47
- гость -
А вирус он и на перчатках прекрасно живет, они же не пропитаны антисептиком.
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то г... которое калибр разносит не смоешь даже водой с мылом
8.05.2020 12:41
- гость -
И как перчатки от этого спасут? Мне проще руки помыть хорошенько, придя домой. А вирус он и на перчатках прекрасно живет, они же не пропитаны антисептиком.
Пока домой зайдёте и до раковины доберётесь потрогаете все ручки и замки, не забывайте что вам раздеться и разутся нужно. Почитайте эпидемиологию на досуги. Маска защищает в первую очередь окружающих от вас. Воспринимайте окружающих вас людей в масках как уважающих вас и беспокоящихся о вас. А без масок соответственно наоборот.