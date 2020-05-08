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Когда в Алтайском крае введут масочный режим

, ИА "Амител"
Шьем и закупаем маски

Оперативный штаб принял решение по введению масочного режима в Алтайском крае. Это значит, что теперь в местах массового скопления жители региона должны носить медицинские или гигиенические маски. Когда введут этот режим, где именно нужно носить маски и что будет, если пришел без нее – читайте в материале amic.ru.

1
Когда введут масочный режим в Алтайском крае?
После майских праздников. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба региона 7 мая. Выходных достаточно для того, что в правительстве Алтайского края подготовили соответствующий документ, а жители региона купили или пошили маски, в том числе для многоразового использования, решили власти.
2
Где обязательно нужно будет носить маски?
Там, где много людей. Точный список мест с обязательным ношением масок определят в правительстве. Но судя по другим регионам страны, где такой режим уже введен, средства индивидуальной защиты обязательно нужно носить в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов и других мест массового скопления людей.
3
И что будет, если маски нет?
Пока неизвестно. Однако если масочный режим пропишут в указе губернатора о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, то нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. По ней штрафы для физлиц составляют от 1 до 30 тыс. рублей.

Возможно, власти установят и другие правила. К примеру, в Москве штраф за нахождение в общественном транспорте без средства индивидуальной защиты – пять тысяч рублей, а нарушение масочного режима в других общественных местах обойдется людям в четыре тысячи рублей.
4
Зачем нужен этот масочный режим?
Такое предложение в оперштаб направило краевое управление Роспотребнадзора. Все дело в том, что режим самоизоляции в регионе смягчили: открылись парикмахерские и непродовольственные магазины, на работу вышло большое количество людей, соответственно, и магазинах, и в общественном транспорте их стало больше. 

Но заболеваемость COVID-19 продолжает расти, число зараженных уже перевалило за 600, три человека умерли.

5
А разве маски купить можно? Их же не было ни в одной аптеке...

По данным оперштаба, в регионе удалось решить проблему с дефицитом масок. На сегодняшний день нехватка этого товара отмечается только в двух муниципальных образованиях. В каких именно – не сообщается.

Даже если вам не удастся купить одноразовые медицинские маски, то можно самостоятельно сшить многоразовую.

 

 
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.05.2020 10:28
гость

по статье 20.6.1 КоАП РФ. По ней штрафы для физлиц - до 30 тыс. рублей

Какой хороший бизнес! Вот и поступления денег в бюджет, падение цен на нефть можно компенсировать

8.05.2020 10:30
Гость

Болеть бессимптомно-но дома. Выходить на улицу-но в маске. Это по Томенковски.

8.05.2020 10:31
Гость

Дамы,не выбрасывайте верх от старого купальника,из него получаются две неплохие маски.

8.05.2020 10:32
- гость -

Правильно. Давно пора было это сделать.

8.05.2020 10:32
CALIBR

Вирусолог-эпидемиолог Сергей Нетесов выступил с неожиданным заявлением. Он считает, что при температуре выше 20 градусов медицинскую маску без вреда для здоровья можно носить от силы 20 минут.
Дело в том, что потея, человек увлажняет маску и отверстия между тканевыми волокнами увеличиваются. Вирус в такие дыры проникнет в разы быстрее. Нетесов напоминает, что даже новая стерильная медицинская маска защищает не на все 100%, а всего лишь на 20-30%. Она прилегает очень неплотно. Одни неудобства, а толку почти нет, считает вирусолог.
Эксперт раскритиковал и самодельные маски, которые россияне активно шьют и для себя, и на продажу. Он сравнил их с самодельным автомобилем, который вряд ли поедет и сломается моментально. "Ношение таких масок равно прикрытию рта платком", — уверен Нетесов. Плюс ко всему, не все выбирают экологичные материалы для пошива, используют синтетику, от которой одни неудобства, а защиты ноль.
Как же быть, если запереться в четырёх стенах не представляется возможным? В жару вирус может проникнуть в организм быстрее. Дыхание-то учащается, и мы пропускаем через свои дыхательные пути в разы больше грязного и заражённого воздуха. Нетесов советует покупать маски не в аптеках, а в строительных магазинах. Их можно носить весь день, при этом они колоссально отличаются от медицинских наличием клапана и качественной фильтрацией.
Эпидемиолог считает, что в строительных масках дышать намного легче, а после ношения их можно стерилизовать. С мнением Нетесова соглашаются и дерматологи-косметологи. Они тоже рекомендуют купить маску с клапаном для хорошей циркуляции воздуха. Кожа в жару может сильно испортиться от соприкосновения с некачественным материалом и усиленного потоотделения. В любом случае, после снятия маски кожу нужно очистить и смазать антибактериальным или увлажняющим кремом.
Ранее была высказана версия о необязательности ношения масок на улице. Эксперты сообщили, что надевать "защиту" нужно только в местах скопления людей. Кажется, россияне уже окончательно запутались, а потому

8.05.2020 10:35
CALIBR

Кажется, россияне уже окончательно запутались, а потому разделились на два лагеря. Одни носят маски, не снимая, и в магазине и на прогулке, другие отказались от них вовсе. И обе стороны смотрят друг на друга с презрением и враждебностью. Об этом сообщает "Рамблер".

8.05.2020 10:36
гость

Сегодня в Мария Ра видел человек 20, которые потенциально по тридцатке после праздников могут выложить. Наверное прямо на входе в Марию Ра столы полицейским поставят, они по тридцатке за неделю годовой бюджет края соберут

8.05.2020 10:41
гость

а раздавать маски будут, как георгиевские ленточки?

8.05.2020 10:41
- гость -

Зашла в аптеку, маски есть, но по 57 рублей, а ведь ее надо менять минимум пару раз в день (в автобусе на работу туда и обратно). Думаю большинство как и я купят одну чтобы отвязаться и будут носить ее везде. И заболеет гораздо больше. Если вы хотите чтобы в магазин заходили в маске - выдавайте на входе маски, это будет честно. И еще вопрос - если вместо маски намотать шарфик или поднять воротник -за это будут штрафовать?

8.05.2020 10:42
- гость -

Всегда одеваю маску в магазине и автобусе.

8.05.2020 10:44
- гость -

О да, маска в цветочек из ситца спасет от всего))

8.05.2020 10:50
-гость-

а че маски то!? сразу вводить желтый костюмчик как у обнуленного

8.05.2020 10:50
- гость -

Масочный режим введен во всем мире, а страдают и плачутся только на Амике. Ну когда же поумнеете?

8.05.2020 10:54
- гость -

Те, кто плачутся на амике - никогда не поумнеют, это же платные нытики, им зарплата за подброс на вентилятор капает

8.05.2020 10:54
гость

Думаю большинство как и я купят одну чтобы отвязаться и будут носить ее везде

Тише, не рассказывайте всем, а то маски по 500 рублей будут. Ведь одну и по 500 рублей купят, чтобы штраф 30 тысяч не платить

8.05.2020 10:55
- гость -

Просили разрешить всем работать - пожалуйста, носите маски.

8.05.2020 10:55
Гость

8.05.2020 10:51
- гость -
А вам это надо,чтобы мы поумнели? Умными трудно управлять.

8.05.2020 10:56
мазай

Придется в маске бэтмана ходить или дартвейдера и говорить с хрипотцой "ПАКЕТ не надо"

8.05.2020 10:57
- гость -

8.05.2020 10:50
- гость -
Масочный режим введен во всем мире, а страдают и плачутся только на Амике. Ну когда же поумнеете?

Да это вы когда поумнеете)
Во всем мире их раздают, а не наценяют на них побольше.

8.05.2020 10:58
гость

Если масок в аптеках рублей по 10-15 не будет, будет что то типа, зашел в магазин, увидел полицейского, нацепил, не увидел, не нацепил,.Типа, забыл или срок ношения кончился

8.05.2020 10:58
гость

-гость- 10.50
да, только во всем мире(цивилизованном) их раздают бесплатно, а также по 100000 йен как в Японии, по 1200 баксов как в США по 15 тыщ бат как в Тае итд, почувствуйте разницу между странами, может тогда поймете почему плачутся на амике

8.05.2020 10:59
- гость -

Да им лишь бы нажиться продают дорогие Маски, вот у меня Маски многоразовые всего по 100 руб))))

8.05.2020 11:01
-гость-

а кто щас маски то шьет? Тимченко? Роттенберг?

8.05.2020 11:02
CALIBR

8.05.2020 10:51
- гость -
Масочный режим введен во всем мире, а страдают и плачутся только на Амике. Ну когда же поумнеете?
++++++++++++++++
Да, но весь мир идёт своим путём в отличие от нашего, скрепного. В Москве жесточайший карантин,но только в отношение праздноболтающихся - пром.предприятия , стройки работают. А вас чесать будут штрафами для пополнения бюджета .В Москве уже начесали более чем на 50 миллионов рублей. А ещё - загонять в аптеки за масками по 57 рублей ,туда- обратно 114 р.
О бесполезности самопошива высказался выше вирусолог - эпидемиолог Сергей Нетесов. Уровень его квалификации выше уровня Минздрава и Роспотребнадзора Края вместе взятых.
Денег нет, но вы - держитесь.Всего вам доброго. - отлито в граните и на воротах Краевого Правительства.

8.05.2020 11:04
- гость -

Нетесов советует покупать маски не в аптеках, а в строительных магазинах... при этом они колоссально отличаются от медицинских наличием клапана и качественной фильтрацией.
Эпидемиолог считает, что в строительных масках дышать намного легче, а после ношения их можно стерилизовать.

Это называется респиратор, защита от вируса должна быть не менее FFP2, лучше FFP3.
А как в домашних условиях стерилизовать? Полчаса кипятить или в микроволновку?

8.05.2020 11:04
Гость

Что будет считаться маской а что нет? Огласите стандарт.

8.05.2020 11:06
CALIBR

8.05.2020 11:04
- гость -
Нетесов советует покупать маски не в аптеках, а в строительных магазинах...
++++++++++++++++
есть мнение,что их давно уже раскупили,ибо по стоимости они оказались дешевле барыжных в аптеках.

8.05.2020 11:11
- гость -


Гость
Что будет считаться маской а что нет? Огласите стандарт.

Похоже, лишь бы что-то ниже глаз висело.

8.05.2020 11:11
Наталья

30 апреля самоизоляция молчаливо завершилась....чего народ дома сидит?

8.05.2020 11:12
гость

Гость 11:04
если нет маски от гучи, штраф

8.05.2020 11:19
гость

потрясает быдлость нашего населения,маски надо носить в общ транспорте всегда, хотя бы , лицо в лицо дышать внутренней дрянью не будут, не обязательно вирусом, все равно, если все в масках -это защищает, начинаешь делать замечание -"а мне трудно в маске дышать", ну а при чем тут люди другие, которых ты заражаешь. И второе, если разбрасывают миллиарды на ветер, почему бы не поставить ящики с масками , чтобы люди их бесплатно брали, это дешевле выйдет, заперли людей по домам, а в магазинах , аптеках , в автобусах нет ни антисептиков, ни салфеток, видела только в Ашане, Бахетле и главпочтампе. Все. В соседнем магазине кассиры вообще без масок и перчаток, ругаюсь каждый раз, почему я? Где контролирующие органы? Вот такая у нас "борьба" с вирусом

8.05.2020 11:20
гость

самоизоляцию продлили до 12 мая и не факт, что не продлят еще

8.05.2020 11:21
Гость

"Похоже, лишь бы что-то ниже глаз висело." (с)
Тогда носа хватит...
Бинт в аптеках есть? Не подорожал? Обмотаю бошку бинтом и прогрызу дырки для глаз.

8.05.2020 11:21
гость

Кого на 30 тысяч обуют, сообщите на амике. Даже если на 10

8.05.2020 11:23
гость

Кто то 30 тысяч даже за месяц не получает. Если поймают, надо сразу плакать, что денег даже на маску нет, вот пришел в магазин хлебушка купить на последние

8.05.2020 11:24
- гость -

Хотите маски бесплатно - шейте и раздавайте) Вечно всем ноющим кто-то чем-то обязан. И покажите счастливчиков из СШП , кто получил 1200 баксов . Пока что по сообщениям оттуда - не более 200 баксов пришло )

8.05.2020 11:25
-гость-

гость 11:19
в этом то и вопрос, раздавайте людям маски при входе в общественных местах и слова никто не скажет

8.05.2020 11:26
- гость -

8.05.2020 11:04
- гость -

--Это называется респиратор, защита от вируса должна быть не менее FFP2, лучше FFP3.
А как в домашних условиях стерилизовать? Полчаса кипятить или в микроволновку?

Стерилизовать их можно, если это одноразовый респиратор, то толку от стерилизации, она потеряет весь свой функционал (как правило в таких респираторах ключевым является электростатическая фильтрация и ее в домашних условиях не востановить),
Проще тогда купить многоразовый респиратор, со сменными фильтрами FFP2-FFP3 не знаю, где у нас найти, а FFP1 респиратор, со сменными фильтрами, можно было за 300-400 рублей купить, комплект из двух фильтров 70-100р. Да это не FFP2-3 но гораздо эффективней масок, да в итоге, и дешевле выходит.

8.05.2020 11:30
гость

-гость- 11:24
И покажите счастливчиков из СШП , кто получил 1200 баксов . Пока что по сообщениям оттуда - не более 200 баксов пришло )
________________________________________
вы не поверете, но мне в России даже 200 баксов не пришло!

8.05.2020 11:40
- гость -

8.05.2020 11:11
Наталья

Вы в бункере что-ли сидели? Телевизора нет? Радио хоть иногда включайте.

8.05.2020 11:42
Filin

Если маски не выдают, а за счет граждан, то какая может быть административная ответственность? Если бы выдали и увидели без маски - это да, а так ...это похоже на лобби и попытка нажиться на фоне вирусной опасности

8.05.2020 11:44
- гость -

8.05.2020 10:32
CALIBR

Да Нетесов говорит правильно. Но он говорит о масках со стороны средств индивидуальной защиты, а масочный режим вводится со стороны ограничения распостранения и это другое, здесь маска не для вашей защиты, а для защиты от вас (люди с бессимптомным течением болезни заразны, а их не мало получается) и тут эффективность масок, выше, чем как средство защиты.

8.05.2020 11:49
- гость -

8.05.2020 10:57
- гость -

Насчет "раздают" заблуждаетесь сильно.

8.05.2020 11:54
Трутень

<< По данным оперштаба, в регионе удалось решить проблему с дефицитом масок... >>

Огласите весь список, пожалуйста! Где их можно купить? Чинуши могут надувать кремль сколько угодно, но не надо народу дуть в уши.

8.05.2020 11:56
- гость -

8.05.2020 10:35
CALIBR
отходил в маске около 40 дней по жаре от 25 до 35 градусов
приехал сюда в рассадник заразы... тут точно буду ходить

8.05.2020 11:59
- гость -

Примите к сведению!

Если носитель вируса НЕ в маске, то вероятность заразить окружающих 70%. Если носитель в маске, а окружающие без масок, то вероятность заражения снижается до 5%. Если и носитель, и окружающие все в масках, то вероятность заражения еще ниже - 1,5 %.

Делайте выводы и не спорьте. Пока опасность существует, маски в местах скопления народа нужны.

8.05.2020 12:12
- гость -

8.05.2020 10:32
CALIBR

Вирусолог-эпидемиолог Сергей Нетесов выступил с неожиданным заявлением. Он считает, что при температуре выше 20 градусов медицинскую маску без вреда для здоровья можно носить от силы 20 минут.
Дело в том, что потея, человек увлажняет маску и отверстия между тканевыми волокнами увеличиваются. Вирус в такие дыры проникнет в разы быстрее. Нетесов напоминает, что даже новая стерильная медицинская маска защищает не на все 100%, а всего лишь на 20-30%. Она прилегает очень неплотно. Одни неудобства, а толку почти нет, считает вирусолог.
Эксперт раскритиковал и самодельные маски, которые россияне активно шьют и для себя, и на продажу. Он сравнил их с самодельным автомобилем, который вряд ли поедет и сломается моментально.
--------------
Уже не раз говорили о том, что медицинская маска на здоровом человеке снижает риск заразиться на 30%. На инфицированном - на 90% (для окружающих).
Так как есть бессимптомные носители, никто с уверенностью не может заявлять - я не заразен. Поэтому носить нужно всем.
И прежде чем критиковать самодельные маски, вспомните, какими они были еще 50 лет тому назад. Они все были ватно-марлевые, самошитые. То, что сейчас предлагают аптеки просто быстрее и дешевле шить в промышленных масштабах.

8.05.2020 12:13
- гость -

когда уже калибр заразится то, жаль, что сидит где-то явно не у нас, в своей конуре безвылазно. аж противно читать его высеры

8.05.2020 12:14
гость

Оперштаб, предупредите Сбербанк и управляющие компании, что денег на кредиты и квартплату в семьях не остается. Эти деньги пойдут на маски.

8.05.2020 12:17
- гость -

8.05.2020 11:04
- гость -

Это называется респиратор, защита от вируса должна быть не менее FFP2, лучше FFP3.
А как в домашних условиях стерилизовать? Полчаса кипятить или в микроволновку?
------------
Это вирус, а не какая-нибудь чумная палочка. От кипятка погибает.

8.05.2020 12:20
гость

Где логика? Если считается, что маска спасет от распространения заразы, то почему надо было ждать какой то даты, завершения майских праздников - почему не ввели масочный режим сразу, как появились первые случаи заражения в крае? Или уж хотя бы с 1 мая. Ну понятно же, что в празднично-выходные дни люди больше будут находиться вне дома - поездки на дачу в переполненных автобусах, походы в магазины и т.д. Или что - на это время для вируса установили табу?

8.05.2020 12:21
- гость -

8.05.2020 11:42
Filin

Если маски не выдают, а за счет граждан, то какая может быть административная ответственность? Если бы выдали и увидели без маски - это да, а так ...это похоже на лобби и попытка нажиться на фоне вирусной опасности
------------
Детские автокресла тоже не выдают. Но если провозишь ребенка без такого кресла - могут оштрафовать. Тоже лобби?

8.05.2020 12:23
гость

В Москве обязательно маски+перчатки. Почему у нас только маски?

8.05.2020 12:26
Как то так

Читаю удивляюсь, Я, МНЕ. ДОЛЖНЫ, ОБЯЗАНЫ, Все всем должны, а сам гражданин что то должен, обязан. Ему уже неоднократно говорят побеспокойтесь о своём здоровье, оно ваше. Защитить себя и своих родных, если они вам дороги. Даже если вам будут раздавать бесплатно, всё равно будите ныть, возмущаться.

8.05.2020 12:28
- гость -

Маски должны носить больные люди и врачи во время операции. Бред какой то несут наши власти. Летом с намордником на лице, это уже слишком, еще и штраф за это. Боже, куда катимся. Свергнуть всех. И сразу пандемия закончится. Почему народ молчит. Они над нами издеваются, как хотят.

8.05.2020 12:33
гость

эксперты посчитали, что в мае жители Москвы и Подмосковья, чтобы посещать магазины и ездить в общественном транспорте, потратят на маски и перчатки не менее 2 тыс. руб. на человека. при стоимости маски 30 руб.

Это на РБК.

8.05.2020 12:36
Нищий пенсионер

Согласен с гостем (12:28).А народ молчит потому что он раб,этот народ.

8.05.2020 12:36
- гость -

8.05.2020 12:23
гость
В Москве обязательно маски+перчатки. Почему у нас только маски?
----------------
А мне не понятно, зачем нужны перчатки? Они-то чем помогают?

8.05.2020 12:40
- гость -

8.05.2020 12:28
- гость -
Маски должны носить больные люди и врачи во время операции. Бред какой то несут наши власти. Летом с намордником на лице, это уже слишком, еще и штраф за это. Боже, куда катимся. Свергнуть всех. И сразу пандемия закончится. Почему народ молчит. Они над нами издеваются, как хотят.
------------
А ты уверен, что не являешься бессимптомным носителем коронавируса? Или что ты уже заразен, но еще об этом не знаешь, потому что симптомы болезни появятся позже?

8.05.2020 12:41
- гость -


8.05.2020 12:36
- гость -
А мне не понятно, зачем нужны перчатки? Они-то чем помогают?
------------------------------
чтобы не заразиться от калибров всяких, которые все вокруг заражают собой, к чему бы ни прикоснулись, поручни, двери.

8.05.2020 12:44
- гость -

8.05.2020 12:36
Нищий пенсионер
Согласен с гостем (12:28).А народ молчит потому что он раб,этот народ.
--------------
А о чем вам хочется поговорить? Маски носить не хотите или на самоизоляции быть?

8.05.2020 12:47
- гость -

8.05.2020 12:41
- гость -

А мне не понятно, зачем нужны перчатки? Они-то чем помогают?
------------------------------
чтобы не заразиться от калибров всяких, которые все вокруг заражают собой, к чему бы ни прикоснулись, поручни, двери.
---------------
И как перчатки от этого спасут? Мне проще руки помыть хорошенько, придя домой. А вирус он и на перчатках прекрасно живет, они же не пропитаны антисептиком.

8.05.2020 12:55
- гость -


8.05.2020 12:47
- гость -
А вирус он и на перчатках прекрасно живет, они же не пропитаны антисептиком.
--------------
то г... которое калибр разносит не смоешь даже водой с мылом

8.05.2020 12:55
- гость -


8.05.2020 12:41
- гость -

И как перчатки от этого спасут? Мне проще руки помыть хорошенько, придя домой. А вирус он и на перчатках прекрасно живет, они же не пропитаны антисептиком.

Пока домой зайдёте и до раковины доберётесь потрогаете все ручки и замки, не забывайте что вам раздеться и разутся нужно. Почитайте эпидемиологию на досуги. Маска защищает в первую очередь окружающих от вас. Воспринимайте окружающих вас людей в масках как уважающих вас и беспокоящихся о вас. А без масок соответственно наоборот.

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