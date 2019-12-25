Многокилометровые пробки в Барнауле сковали движение транспорта

Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле 25 декабря по данным на 9:15. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 8 баллов из 10 возможных (9 баллов – город стоит, 10 – пешком быстрее).
Согласно статистике, по средам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 4 балла (местами затруднения).
Дорожную ситуацию осложнила обрушившаяся на краевую столицу метель. В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспекты Ленина, Строителей и Комсомольский, а также улицы Северо-Западная, Попова, Малахова, Власихинская, Челюскинцев и Павловский тракт.
Напомним, днем ранее в вечернее время движение в городе практически встало. Критичность дорожной ситуации была оценена на максимальные 10 баллов.
Комментарии
Может уже пора уголовное дело на мэра заводить?
Может пора зимой на общественный транспорт пересесть?
09:45, так он тоже стоит!!!
Все основные дороги города были очищены ещё с ночи! Сам видел как их чистили.
За что на мэра уголовное дело заводить?
Проблема пробок не в снеге на дороге, манере вождения ряда автолюбителей, которые сильнее всех опаздывают и лезут дополнительным рядом.
Все основные дороги города были очищены ещё с ночи! Сам видел как их чистили.
Основные - это Ленина от Старого базара до Нового? С-западная до Ленина только 2 полосы, за Ленина 1,5. Калинина вроде почистили, но под мостом решили, что хватит этих 1,5 полосы. Мозгов то не хватает, что там итак узкое горло!
Вы о чём ? Какой дополнительный ряд ? По основному ряду ехать невозможно, снегом всё завалило
Действительно! Не доглядел, и допустил метель.
Надо полагать. Сегодня утром за сигаретами еле пробрался по сугробам.
25.12.2019 09:53
- гость -
Бросай курить
Чучмек
За что на мэра уголовное дело заводить?
Был бы мэр а дело найдется))
25.12.2019 09:51
- гость -
Павловский тракт, Попова, Строителей, Калинина всё почищено как до бурана
Вот понимаю как в Питере выпадает пол метра снега и город колом встаёт, так как никто к этому готов не был. Но у нас то Сибирь! Почему после каждого снегопада у нас Барнаул стал ставиться непроезжим?
25.12.2019 09:58
Я
строиетелей подмели. и по нечетной стороне шнекоротором снег закинули на газон. по четной стороне как была половина правой полосы завалена после "уборок" так и осталась
Пить я буду но курить не брошу!
В 80-х когда снега по 2 метра была его чистили. В 90-х когда всё не пойми как работало его чистили. В 00-х на мэров одного за другим уголовные дела открывали, но снег убирали. А теперь всё! Наступил развитый путинизм!
Повторюсь дороги у нас чистят, снег будет всегда, у нас не Сочи или Крым. Проблема пробок от манеры вождения и работы светофоров.
Это еще дворы не показали. Как правильно сказал мой кореш - джип это машина для города!
Тоже повторюсь помимо Ленинского ещё есть дороги и они вообще нечистились !
25.12.2019 10:07
Я
Светофоры если выключить то вообще коллапс будет... Некоторые под кашей снега разметку не видят и то уже в панику впадают и начинают по всей дороге рыскать...
25.12.2019 10:07
Я
От твоей брехни дороги чище не становятся!
пробки ни что - понты всё, не зряже доширак ел/а и на мааааашику копил/а.
Жоповозы-понторезы сами себе проблемы создают, печально что в них гортранспорт попадает только.
25.12.2019 10:14
- гость -
Пробки из-за этих дорог?
25.12.2019 10:15
- гость -
Слезь с дивана и выйди на улицу малоуважаемый и не воспитанный Член Общества!
25.12.2019 10:15
- гость -
Надо чтобы они работали согласно дорожной обстановке. Работать нужно администрации. У нас в городе пробки постоянно и без снега и в основном перед перекрестками
Поймите, на улице буран и даже только что почищенная дорога через час - полтора снова будет под слоем снега. Тем более, снегоуборочной технике сложно выполнять работу, когда автомобилисты создают заторы.
Писать о том, что дороги в Барнауле чистят может только пригоженский тролль, который разве, что в вэбкамеру у правительства края смотрит.
А что? В Барнауле есть дороги?
25.12.2019 10:15
- гость -
По крайней мере у нас нет, как в США. Когда под буран всё сметают с полок магазинов и транспорт полностью перестаёт работать дня на 3-4. Коллапсы - это не наше.
А что? В Барнауле есть дороги?
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Конечно есть! Вы возьмите в руки лопату и копайте, через пол метра снега может до асфальта и докопаетесь
25.12.2019 10:25
- гость -
ага, отменить чистку, запретить машины. ПРОФИТ
25.12.2019 10:27
- гость -
Не далёкий вы наш сподвижник либерального движения смотрите на жизнь позитивнее, а лучше сделайте что нибудь, чтобы жизнь угас хотя бы в городе стала лучше! А то ваши высказывания сводятся к джакузи в малогабаритные. Вы любите называть белое черным закидывать своей сущностью тех кто с вами не согласен.
Прошёлся счас. Ворот в детский садик даже не видно. А вчера утром там еще люди ходили. ))
Я
Каждые выходные езжу по городу и НИ РАЗУ не видела снегоуборочной техники! Ни на Ленина, нигде! Выходной у мэрии и у дорожников. А написали, что перешли на круглосуточную работу.
25.12.2019 10:29
- гость -
А что? В Барнауле есть дороги?
Да. Козья тропа называется... )))
бедные дворники
у нас в группе в ватсапе жильцы дома дружно возмущаются бездействию дворника.
говорю, дворники сейчас даже близко не справляются, давайте сами каждый около своего подъезда почистим.
вышел я один... все только гундеть способны...
25.12.2019 10:39
- гость -
Каждый день езжу по городу, а не только по выходным. Машины и уборочную технику вижу. Чистят правда, мягко скажем, хреново... Валами въезды/выезды забивают. Кучи на парковки гребут....
Вся техника у меня под окнами всю ночь скребла, то сдвигали, то собирали, то чистили, то посыпали. не выспалась я !
25.12.2019 10:39
- гость -
Ну Вы в 5-6 утра выходите на главные дороги и второстепенные, а не в выходной.
Если технику Вы не видите то кто чистит дороги? Наверное мэр с губернатором)))
Я каждое утро вижу технику. Вот дворы УК не чистят это факт.
Если Вы хотите пробки в 20 баллов, то требуйте чтобы выехали еще днем в час пик)
Вся техника у меня под окнами всю ночь скребла, то сдвигали, то собирали, то чистили, то посыпали.
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А живете вы на Ленина 58
25.12.2019 10:39
- гость -
А я сегодня ночью ездил и видел как дороги чистили и вывозили снег!
25.12.2019 09:58
Я
Павловский, Строителей чищен просто отвратительно, видимость чистки только создана. На Челюскинцев свернул - вообще пипец, с трамваем попутным даже не разъехаться. Все почищено ? В отчетах своих вы именно так и написали, я не сомневаюсь, затраты списаны, все молодцы. Я уж не говорю про улицы типо Приречной, там трактор раз проехал с осени, сдвинул горы снега по обочинам, сейчас 2 машины разъехаться не могут, парковаться можно только в сугробе, а летом 4 ряда было. "Отличная" работа наших городских властей.
10:52, вы в ваших бредово-ватных фантазиях и не такое видите!
25.12.2019 10:49
Zilliboba
Потому и не видят технику что нет никакой. Дороги завалены снегом, езжу ежедневно в 6 утра, техники чистящей практически нет, единицы встречаются и то не чистят, а едут куда-то по своим делам, наверное около администрации вылизывать.
25.12.2019 10:56
- гость -
Надо вас в тайгу забросить одного в метель с лопатой, чтобы прочувствовали и попробовали прочистить себе тропу.
А живете вы на Ленина 58 ноу, на сулиме
25.12.2019 10:59
- гость
Не уважаемый простите мой комментарий выше в 10:34, это для Вас с частности!!!
МЧС предупреждает