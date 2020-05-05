Более 600 тысяч анкет зарегистрировали для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

За первую неделю с начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка России "Бессмертный полк онлайн" зарегистрировали более 600 тысяч анкет.
Для участия следует заполнить форму с информацией (по возможности добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото) на сайте "Бессмертный полк России" или на одной из партнерских площадок: сайте проекта "Банк памяти", в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Данные с этих площадок попадут в единую базу, из которой автоматически сформируется видеоряд. Он будет транслироваться в режиме онлайн на медиаэкранах городов России, на телеканалах и площадках онлайн-кинотеатров, на сайте "Бессмертный полк России" и на других площадках, включая соцсети.
Все желающие рассказать о подвиге ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хештегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.
Желающих принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн" по любым возникающим вопросам круглосуточно консультируют специалисты горячей линии по телефону 8-800-20-1945-0.
Комментарии
Он будет транслироваться в режиме онлайн на медиаэкранах городов России, на телеканалах и площадках онлайн-кинотеатров, на сайте "Бессмертный полк России" и на других площадках, включая соцсети
Кому то же это не нравится
Кому то же это не нравится
А кому-то нравится. Дальше-то что?
А кто-то и в прежние года не ходил на Бессмертный полк - и не понимал, зачем ходить.
А кого-то - предки были полицаями, бендеровцами и прочими предателями... и они передали свою ненависть деткам-внукам - таким не понять совсем...
Бут здесь комментами отмеяаться
А кто-то и в прежние года не ходил на Бессмертный полк - и не понимал, зачем ходить.
Ну так и те,кто фашизм победили - не ходили
И наклейки можем повторить на свои жигули не клеили
много чего не делал, Народ-Победитель, что сейчас у бобиков считается обязательной программой
С портретами Народа-Победителя, который много чего не делал, что пропиндосским бобикам не нравится, сейчас их внуки пойдут. Пусть сдохнут твари, увидев портреты Народа-Победителя
5.05.2020 18:36
- гость -
Ну да, это в ссср с портретами вождей да на демонстрацию! А вот даже и тогда до этого не додумались...