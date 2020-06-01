Алтайским туркомпаниям не дали провести митинг против продления ограничений на работу

Глава села Майма в Республике Алтай Александр Берсенев не согласовал митинг против ограничений на работу туристической отрасли, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на ответ администрации.

Напомним, что ранее глава республики Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 22 июня. Это вызвало недовольство среди владельцев местных турбаз и туроператоров.

Однако на попытку проведения митингов администрация села ответил отказом, а организаторам пригрозили штрафами за нарушение режима самоизоляции. В качестве компромисса активистам предложили устроить демонстрацию после окончания пандемии COVID-19.

Председатель Ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая, выступавшая одним из организаторов митинга, сообщила изданию, что акция протеста может пройти в виде одиночных пикетов.

Как ранее сообщил amic.ru, на 1 июня в Республике Алтай зарегистрировано 133 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом за время пандемии выздороветь уже успели 74 человека.