Алтайским туркомпаниям не дали провести митинг против продления ограничений на работу

Глава села Майма в Республике Алтай Александр Берсенев не согласовал митинг против ограничений на работу туристической отрасли, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на ответ администрации.
Напомним, что ранее глава республики Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 22 июня. Это вызвало недовольство среди владельцев местных турбаз и туроператоров.
Однако на попытку проведения митингов администрация села ответил отказом, а организаторам пригрозили штрафами за нарушение режима самоизоляции. В качестве компромисса активистам предложили устроить демонстрацию после окончания пандемии COVID-19.
Председатель Ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая, выступавшая одним из организаторов митинга, сообщила изданию, что акция протеста может пройти в виде одиночных пикетов.
Как ранее сообщил amic.ru, на 1 июня в Республике Алтай зарегистрировано 133 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом за время пандемии выздороветь уже успели 74 человека.
Комментарии
Чего р следовало ожидать. Под прикрытием вируса затянули гайки . Скоро дышать по разрешению будем
Власть молодцы! Хапугам, которым пофигу здоровье людей указали место.
А таким как житель Барнаула предлагаю просто лечь и умереть. Жить то страшно. Вирусы, бактерии, клещи...дтп.. ужас
Власть молодцы! Хапугам, которым пофигу здоровье людей указали место
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Подобные личности закройтесь по домам и сидите сколько хотите, только не мешайте жить нормальным людям
Рабы должны повиноваться. Была команда "по домам".
Рабы должны повиноваться. Была команда "по домам".
Была команда "по домам".
1.06.2020 17:42
Житель Барнаула
Власть молодцы!
Чем молодцы? Что решили загубить мелкий бизнес? Крупный они не трогают На 18 предприятиях Алтайского края зарегистрированы случаи заражения COVID-19 https://www.amic.ru/news/461734/ Территорию организации обработали дезинфицирующими средствами, а для сотрудников был введен масочный режим и закуплены все необходимые средства защиты. И продолжается работа.
Непонятно, почему перекрыты границы регионов. Какой смысл? Если бы в конце марта строго закрыли для всех без исключений на две недели, когда еще не было ни одного случая - понятно, но сейчас? И почему теперь я не могу посетить соседний регион, где все параметры "эпидемии" такие же, как у нас, ведь я буду соблюдать все меры, предписанные РПН, а точнее, вообще удалюсь куда-нибудь в безлюдное место. Ни логики, ни понимания того, что они делают.
Непонятно, почему перекрыты границы регионов. Какой смысл? Если бы в конце марта строго закрыли для всех без исключений на две недели, когда еще не было ни одного случая - понятно, но сейчас? И почему теперь я не могу посетить соседний регион, где все параметры "эпидемии" такие же, как у нас, ведь я буду соблюдать все меры, предписанные РПН, а точнее, вообще удалюсь куда-нибудь в безлюдное место. Ни логики, ни понимания того, что они делают.
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Даже если бы изначально закрыли все равно бы не помогло, люди уже с прошлого года болеют. и даже жесткий карантин не помогает, пример вам Китай, Казахстан, только сняли карантин и началось все по новой. Вирус уже никуда не денется так что смысла от ограничений никаких нет