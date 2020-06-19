Пятница, 19 Июнь, 11:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,62
€ 78,29
17°

561091 +0
Обь
231см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

, ИА "Амител"
Скандально известный чиновник находился в больнице с подтвержденным коронавирусом
Фото: zaks.ru

Фото: zaks.ru

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице с подтвержденным коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

На момент смерти Игнатьеву было 58 лет. О его госпитализации стало известно еще 27 мая, однако тогда о наличии COVID-19 не уточнялось. Экс-чиновник проходил лечение в одном из медицинских центров Санкт-Петербурга.

Напомним, что в январе 2020 года Владимир Путин уволил главу Чувашии после шутки на вручении новых автомобилей сотрудникам МЧС. Тогда он заставил одного из спасателей попрыгать за ключами от машины.

Позднее Игнатьев подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить данное решение. В качестве ответчика тогда был указан президент Российской Федерации. Заседание было назначено на 30 июня.

  

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.06.2020 09:17
гость

первая мысль. грохнули мужика.

19.06.2020 09:20
Гость

"Уморили кулаки Павлика Морозова!"

19.06.2020 09:25
Как то так

Какие все злые

19.06.2020 09:37
гость

- Совпадение? Не думаю....

19.06.2020 09:55
- гость -

А машина то, работает ....

19.06.2020 10:22
гость

Нет человека. Нет иска.

19.06.2020 10:23
- гость -

Походу точно усыпили

19.06.2020 10:24
- гость -

А пожарник-попрыгайка жив?

19.06.2020 10:35
- гость -

Вы горе-пропагандисты еще напишите, что "умершего обнаружили с пятью ножевыми ранами и одним сквозным отверстием в голове (контрольным), вызванным коронавирусом"

В энторнетах пишут, что он был шибко больной и уже давно. И без почки, и сердечко уже прихватывало.

Написали бы правду: "Ещё один не дожил до пенсии."

19.06.2020 10:35
- гость -

Не захотел жить после отставки, переживал.

19.06.2020 11:17
- гость -

Так будет со всеми, кто не в ногу шагает. Кто то сядет, а кто то и ляжет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
11:31
Россиянин отсудил 40 тысяч рублей у Comedy Club 1
11:15
Минтранс призвал жителей Барнаула присылать фото с плохими дорогами 1
11:02
"Отличная новость". Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram 0
10:50
Барнаульцы просят вернуть им тротуар, который превратили в парковку 2
10:37
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала 5
10:22
Умер замглавы рубцовской администрации Михаил Одокиенко 5
10:09
Барнаульский комментатор снялся в сериале о поисковиках "Лизы Алерт" 0
10:03
Готовим автомобиль к отпуску. Где в Барнауле купить шины со скидкой 1
09:41
В Барнауле кондуктор заработала почти 120 тысяч рублей на поддельных билетах 12
09:29
Как правильно смотреть на солнечное затмение и не испортить зрение 1
09:14
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев 11
08:59
Резкий скачок. В Республике Алтай выявили 60 новых случаев заражения COVID-19 18
08:47
Какого числа День медика в 2020 году и что это за праздник 5
08:31
Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom 0
08:16
18-летнего жителя Алтайского края судят за вымогательство у подростка 0
08:00
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль 7
07:45
Барнаульскому роддому № 1 разрешили принимать рожениц 3
07:30
Барнаул может стать "Городом трудовой доблести". Как и где за это проголосовать? 11
07:17
Онколог назвал пять главных признаков рака тонкой кишки 0
07:04
"Все началось с мечты". Алтайский бизнесмен рассказал, как создал грибной бизнес 2
06:51
"И мой сидит также!" В Сети делятся снимками своих собак в странных позах 0
06:36
Алтайский Минздрав закупит компьютеры на 300 млн рублей 10
06:21
Странные купальники, в которых не каждая девушка решится выйти на пляж 5
06:11
Ни любви, ни денег. Что нельзя делать в день затмения и солнцестояния 21 июня 0
06:01
Град и грозы. О погоде в Алтайском крае 19 июня 0
23:58
Такой день. Алтайский край в топ-10 честных, пока чиновников штрафуют за взятки 0
23:31
Российский футбол обвинили в расизме 11
23:10
Актрису из фильма "Белое солнце пустыни" насмерть сбил поезд 0
22:54
Пьяный алтайский дальнобойщик ударил ножом коллегу и уехал на фуре 0
22:32
В деле Ефремова может произойти неожиданный поворот 5
22:11
Сибирь и Урал накроют холодные аномалии 0
21:59
Алтайскую больницу, где произошла вспышка COVID, готовят к заключительной дезинфекции 0
21:36
Бывший парень убил модель, ее годовалого сына и подругу в Москве 2
21:10
Володин рассказал, кто придет к власти после Путина 9
20:53
В Алтайском крае судебного пристава подозревают во взятке 1
20:30
Роскомнадзор разблокирует Telegram 4
20:10
Сибиряк узнал об измене жены и прилюдно убил таксиста 2
19:58
НЛО сняли на видео в Японии 1
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 81 0
19:11
Военные 18 июня перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
18:53
Анна Попова оценила риски наступления второй волны коронавируса 2
18:28
Шукшина о Ефремове: "Лучше бы на месте невинно убиенного Сергея Захарова был" 10
18:08
Геном алтайского неандертальца оказался ближе всего к европейскому 0
17:56
Выяснилось, сколько российских медиков скончались из-за коронавируса 8
17:45
В Барнауле поставят часовню в память о погибших в ДТП детях 3
17:31
Летальность от коронавируса в Алтайском крае ниже, чем в России 6
17:18
Хлопок газа произошел на заправке в центре Бийска 3
17:06
Соцопрос: более половины жителей Алтайского края поддержат поправки в Конституцию 35
16:54
Автомобилистка сбила четырехлетнего ребенка в Барнауле 4
16:40
Алтайская школьница с гавайской гитарой уехала автостопом в Новосибирск и пропала 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.