Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице с подтвержденным коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

На момент смерти Игнатьеву было 58 лет. О его госпитализации стало известно еще 27 мая, однако тогда о наличии COVID-19 не уточнялось. Экс-чиновник проходил лечение в одном из медицинских центров Санкт-Петербурга.

Напомним, что в январе 2020 года Владимир Путин уволил главу Чувашии после шутки на вручении новых автомобилей сотрудникам МЧС. Тогда он заставил одного из спасателей попрыгать за ключами от машины.

Позднее Игнатьев подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить данное решение. В качестве ответчика тогда был указан президент Российской Федерации. Заседание было назначено на 30 июня.