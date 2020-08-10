Вторник, 11 Август, 00:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,78
€ 86,83
23°

892654 +5118
Обь
163см -34


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Такой день. Новое штормовое предупреждение и критика Варламова

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 10 августа
Фото: wallpapperscraft.com

Фото: wallpapperscraft.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 10 августа. Без коронавируса.

Алтайского фермера обвиняют в убийстве партнера по бизнесу. Мужчина застрелил потерпевшего, обмотал тело сеткой-рабицей и скинул в реку.

В Барнауле произошел конфликт с перестрелкой. Пострадавшего госпитализировали, но подробности произошедшего пока неизвестны. 

В Бийске ребенок выпал из окна многоэтажки. Мальчик остался жив, но был госпитализирован с травмами.

56 домов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле с запозданием получат горячую воду. Задержка может составить от одного до пяти дней. 

В Алтайский край возвращаются дожди и порывистый ветер. При этом аномальная жара в регионе никуда не уходит. 

Регион перешел на второй этап снятия ограничений, но бассейны, кинотеатры и театры откроются не раньше чем через две недели.

Варламов вновь раскритиковал Барнаул. На этот раз ему не понравилась инициатива общественников о предупредительных надписях перед пешеходными переходами.

С утра 11 августа до вечера 16 августа в Барнауле перекроют движение по улице Лазурной в районе пересечения с Власихинской. 

Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае. С 10 по 13 августа на большей части территории Алтайского края ожидается высокая пожароопасность. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
23:49
Такой день. Новое штормовое предупреждение и критика Варламова 0
23:12
60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом 1
22:48
12 человек пострадали в результате взрыва на автозаправке в Волгограде 0
22:12
Итоги реализации национальных проектов за семь месяцев подводят в Алтайском крае 0
21:46
Алтайского фермера обвиняют в убийстве партнера по бизнесу 0
21:10
В МВД рассказали подробности перестрелки в Барнауле 1
20:50
В Алтайском крае началась подготовка к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ 0
20:10
В Барнауле неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину 1
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 134 0
19:15
В Минздраве рассказали об опасности курения кальянов 0
18:47
Число зараженных COVID-19 на Алтае снижается, но тяжелых пациентов становится больше 5
18:24
"Не авторитаризм, а какая-то диктатура": выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко 3
18:03
Был студент, стал лейтенант. В АлтГТУ прошли военные учебные сборы 4
17:53
В Бийске четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки 1
17:40
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 15
17:27
Более 50 домов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле пока останутся без горячей воды 0
17:15
"Политика одна должна быть – люди". Лукашенко сделал первое заявление после выборов 10
17:03
Глава алтайского СК взял на личный контроль расследование трех резонансных дел 2
16:55
Вернувшимся из Турции туристам придется сдавать тест на COVID-19 за свой счет 9
16:44
"Матадор": пять главных ролей в кино Антонио Бандераса 5
16:36
Дожди возвращаются в Алтайский край 0
16:28
Пенсионеры, которые пропали в Алтайском крае, погибли в ДТП 5
16:14
Зампред правительства Республики Алтай ушел в отставку после скандала на День ВДВ 7
15:57
Роспотребнадзор назвал шаурму и котлеты главными распространителями инфекций 8
15:30
Один человек погиб во время протестных акций в Минске 60
15:21
Выяснилось, где чаще всего заражаются COVID-19 жители Алтайского края 24
15:09
Выборы в Белоруссии. Почему президентское голосование закончилось акциями протеста? 20
14:59
Свыше 15 тысяч больных COVID-19 умерло в России 1
14:45
Россияне смогут исправить свою кредитную историю 2
14:36
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и бассейны в Алтайском крае 2
14:23
Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса 9
14:10
На Алтае полицейские задержали серийного грабителя из Новосибирска 0
13:59
80,23%. В Белоруссии огласили предварительные итоги президентских выборов 27
13:43
Илья Варламов вновь раскритиковал Барнаул 37
13:30
В Алтайском крае новосибирец ограбил 17-летних автостопщиков 5
13:16
В Барнауле почти на неделю закроют оживленный перекресток в спальном районе 2
13:03
Москвичка рассказала о своем путешествии на Алтай. Все очень плохо 48
12:53
Стало известно, когда полностью откроются детсады в Алтайском крае 5
12:40
Россияне стали реже покупать алкоголь. Но не весь 4
12:28
В Барнауле автомобиль протаранил сразу три машины 3
12:15
"Протесты, задержания. Где же 80% поддержки?" Соцсети о выборах президента Беларуси 42
12:04
Призер Кубка мира по лыжным гонкам тренировалась в Алтайском крае 1
11:52
Работникам на "удаленке" предлагают выплачивать северные надбавки 3
11:39
В Алтайском крае объявили еще одно штормовое предупреждение 0
11:26
"Шишковка" назвала десятку самых любимых книг барнаульцев 10
11:10
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 10 тысяч 5
11:07
Житель Бийска украл и перепродал чужой гараж 1
10:54
ЦИК: Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии более 80% голосов 60
10:42
В Барнауле создадут профессиональную площадку для керлинга 8
10:30
Сбитая на Змеиногорском тракте в Барнауле девочка осталась жива 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.