Такой день. Новое штормовое предупреждение и критика Варламова

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 10 августа. Без коронавируса.
Алтайского фермера обвиняют в убийстве партнера по бизнесу. Мужчина застрелил потерпевшего, обмотал тело сеткой-рабицей и скинул в реку.
В Барнауле произошел конфликт с перестрелкой. Пострадавшего госпитализировали, но подробности произошедшего пока неизвестны.
В Бийске ребенок выпал из окна многоэтажки. Мальчик остался жив, но был госпитализирован с травмами.
56 домов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле с запозданием получат горячую воду. Задержка может составить от одного до пяти дней.
В Алтайский край возвращаются дожди и порывистый ветер. При этом аномальная жара в регионе никуда не уходит.
Регион перешел на второй этап снятия ограничений, но бассейны, кинотеатры и театры откроются не раньше чем через две недели.
Варламов вновь раскритиковал Барнаул. На этот раз ему не понравилась инициатива общественников о предупредительных надписях перед пешеходными переходами.
С утра 11 августа до вечера 16 августа в Барнауле перекроют движение по улице Лазурной в районе пересечения с Власихинской.
Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае. С 10 по 13 августа на большей части территории Алтайского края ожидается высокая пожароопасность.
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