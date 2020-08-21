Такой день. Отставка Ирины Долговой и сбор средств на скалодром в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 21 августа. Без коронавируса.
Губернатор Виктор Томенко принял отставку зампредседателя регионального правительства Ирины Долговой. В пресс-службе краевых властей уточнили, что чиновница самостоятельно решила оставить должность по личным мотивам.
Первая партия вакцины от гриппа для осенней прививочной кампании прибывает в Алтайский край. Прививки начнут ставить в сентябре.
В алтайской сельской школе в Усть-Волчихе создадут кванториум. Он позволит ученикам заниматься проектно-исследовательской деятельностью на базе школы и получать дополнительное образование. Губернатор распорядился выделить на это 4 млн рублей.
Алтайская краевая федерация альпинизма начала сбор средств на строительство нового скалодрома взамен сгоревшего. По оценкам экспертов, ущерб от пожара на скалодроме в барнаульском парке "Изумрудный" составил около миллиона рублей.
Блогер-урбанист Илья Варламов назвал пешеходную аллею на проспекте Ленина самым бестолковым и опасным бульваром в России. Ему не понравились П-образные пешеходные переходы, из-за которых барнаульцы не могут прогуливаться по аллее напрямую.
Виктор Томенко поручил построить новый Дом культуры в алтайском селе Волчиха. Он будет в два раза крупнее, чем предыдущий, и в нем запланировано 300 посадочных мест в зрительном зале. По предварительным подсчетам, стоимость строительства культурного объекта составит около 155 млн рублей.
Алтайское предприятие около двух лет производило молочную продукцию без содержания молока и поставляло ее в том числе в больницы и дома престарелых, а теперь против владельцев компании возбудили уголовное дело. Их подозревают в мошенничестве.
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