Путин пообещал сделать прививку от COVID-19 российской вакциной

Президент России Владимир Путин пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса российской вакциной перед поездкой в страну, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение администрации южнокорейского президента.

"Я приеду в Южную Корею... Лично привьюсь российской вакциной и поеду", – приводятся слова Путина во время звонка Мун Чжэ Ину.

В свою очередь, президент Южной Кореи высоко оценил сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из концепции "Девять мостов".

Как ранее сообщил amic.ru, 24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19 российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Добровольцем стала Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края. Всего в качестве пробной партии в Алтайский край поступило 42 дозы препарата.