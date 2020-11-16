Некоторые продукты могут подавить активность коронавирусной инфекции в организме. К такому выводу в результате эксперимента пришли исследователи Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма.

Специалисты смешивали различные продукты с вирусом при комнатной температуре, а затем смотрели, как поведут себя микроорганизмы. Выяснилось, что сок из черноплодной рябины способен уничтожить 97% коронавируса примерно за пять минут. Это касается и гранатового сока. Если полоскать им горло, то можно уничтожить до 80% патогенов.

Специалисты объяснили это кислой средой и растительными полифенолами, которые могут разрушить вирус, пишет ФАН.