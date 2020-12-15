Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири по выздоровевшим от COVID-19

Алтайский край вошел в тройку сибирских регионов по случаям выздоровления пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"По итогам недели общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 27 тысяч. На 15 декабря в регионе здоровы 27 047 (92%) из 29 463 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Число пациентов, которые справились с коронавирусом, по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 307 человек, а коэффициент остался на том же уровне и составил 92%", – сказано в сообщении.

По итогам недели край делит вторую сточку рейтинга с Тувой среди регионов Сибири, а также входит в десятку лучших по России.