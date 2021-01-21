СМИ: Федор Емельяненко заразился коронавирусом

Российский боец ММА Федор Емельяненко заразился коронавирусом. По информации издания Mash, он находится в состоянии средней степени тяжести.

9 января у спортсмена поднялась температура, пропало обоняние и началась слабость. В больнице врачи диагностировали у него двухстороннюю пневмонию.

Ранее amic.ru писал о том, что обнаруженный в Южной Африке вариант коронавируса SARS-CoV-2, известный как 501Y.v2, несет в себе "значительный риск повторного заражения" для людей с иммунитетом. Данная разновидность устойчива к нейтрализации антител, накопленных в предшествующей инфекции. Этот вид мутации может снизить эффективность существующих вакцин.