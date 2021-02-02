Алтайские власти разрешили пенсионерам гулять

Губернатор Виктор Томенко внес очередные изменения в "антиковидный" указ. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"В соответствии с документом продлен по 6 марта период самоизоляции для граждан старше 65 лет. Людям старшего поколения необходимо оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией. В период самоизоляции работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности удаленно", – говорится в сообщении.

В новой версии указа есть послабление режима самоизоляции для пожилых людей. Теперь им разрешаются прогулки на свежем воздухе за исключением мест массового скопления людей.