Такой день. Эвакуация жильцов из разрушающегося дома и приближающийся паводок

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 90 случаев COVID-19, ещё 12 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 47 786 человек, а количество смертей достигло 2769.

В ряде районов Алтайского края местные власти ввели режим повышенной готовности в связи с активным снеготаянием. Сотрудники МЧС заранее принимают подготовительные меры в населённых пунктах, совершают подворовые обходы и оказывают необходимую помощь гражданам. Губернатор Виктор Томенко отметил, что паводок может отрезать от мира 56 алтайских сел.

В Барнауле эвакуировали людей из аварийного многоквартирного дома на улице Советской Армии из-за обрушения кирпичной кладки. В связи с этим следователи организовали проверку, а мэр Вячеслав Франк навестил жильцов этого дома, которые сейчас находятся в пункте временного размещения.

Бийскому пенсионеру, оштрафованному в начале января на 7,5 тыс. рублей за отсутствие маски при нахождении на пустой остановке, оставили наказание в силе. Однако по итогам рассмотрения апелляции суд уменьшил сумму санкции до тысячи рублей.

Сразу два грузовых автомобиля сгорели в ночь на 7 апреля в Барнауле. Инцидент произошёл на улице Взлётной. Обошлось без пострадавших.

Глава комитета ЖКХ администрации Барнаула Антон Бенс уйдёт в отставку в конце нынешней недели. По некоторым данным, чиновник написал заявление по собственному желанию.

Жительница Барнаула лишилась более 1 млн рублей из-за гадалки, которая пообещала снять порчу. Полицейские возбудили уголовное дело.

На 73-м году жизни скончался глава крупного заринского крестьянского хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства России Иван Гилёв. Его похоронили 7 апреля.