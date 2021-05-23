Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3160, сообщает оперштаб.

За сутки в лабораториях подтвердили 63 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 159. Выздоровели 46 099 человек (+50 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 28, Рубцовск – 6, Бийск – 5, Новоалтайск – 4, Камень – на — Оби, Локтевский, Алтайский, Поспелихинский, Целинный районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Благовещенский, Заринский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 153 пациента, из них 60 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остается свободной 251 койка.