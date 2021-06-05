9,1 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России

9145 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 5 117 274 человек.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+2897), второе место занимает Санкт Петербург (+857), третье – Московская область (+775). Алтайский край с 56 новыми случаями находится на 43-й строчке списка.

Выздоровели ещё 8565 пациентов, всего переболели 4 729 077 человек. С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 399 человек, всего за время пандемии в России зарегистрировали 123 436 летальных исходов.