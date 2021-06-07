Актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" скончался от коронавируса

Певица Татьяна Буланова рассказала о смерти актёра Артёма Анчукова. Мужчине было 39 лет.

По информации Пятого канала, причиной смерти стал коронавирус. Буланова отметила, что некоторое время актёр пытался лечиться сам, но после пошёл в больницу. Болел Анчуков более двух недель.

"Затем начались осложнения – в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению", – сказала она.

Артём Анчуков известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агентство НЛС", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Молодёжка", "Мажор" и других. Помимо съёмок, Анчуков работал в театре и был ринг-анонсером.