Такой день. Потопы и другие погодные неприятности

Главные новости в Алтайском крае 8 марта

08 марта 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 8 марта погода преподнесла жителям региона неприятный сюрприз, а точнее сразу несколько неприятных сюрпризов.



С самого утра улицы населённых пунктов начало топить. В Бийске на дорогах тонули машины и даже трактор, в одном из районов подтопило трассу, а в Барнауле потопам уделили особое внимание.

Второй "подарок" – шквальный ветер, из-за которого 350 квартир в алтайском райцентре остались без света, а в Ребрихе снесло крышу у "Светофора". В Барнауле шторм победил автобусную остановку.