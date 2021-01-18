"Это какой-то магизм". Самый известный батюшка Барнаула о соцсетях, рок-музыке и вере

Святочные гадания – давняя русская традиция, но Церковь ее не одобряет, говорит барнаульский батюшка Александр Микушин. Он известен своим нестандартным подходом к продвижению православной веры: пишет посты в Instagram, ходит на концерты Шевчука и Кипелова, устраивает пробежки во имя Христа. У него много последователей и критиков. В "Переговорке" на amic.ru отец Александр ответил на самые противоречивые вопросы о православии и опроверг популярные заблуждения.

Кто в "Переговорке"

Отец Александр Микушин родился в 1976 году в Майме. В 1995-1997 годах служил в армии на Дальнем Востоке (мотострелковая дивизия). После службы работал продавцом в книжном магазине Маймы и ходил в местный храм. В 2003 году окончил Барнаульское православное духовное училище. В 2006-м принял священный сан, а в 2009-м окончил факультет политических наук АлтГУ (кафедра религиоведения и теологии). Служил в приходе преподобного Макария в Горно-Алтайске (помощник старосты), в храме Белокурихи и близлежащих приходах сел Алтайское, Нижнекаменка, Петропавловское, Антоньевка и других. Сейчас совершает служение в часовне святой Татьяны при АлтГТУ. Женат, воспитывает четверых детей.

01:20 Александр Микушин рассказал, как 1 января прошла традиционная новогодняя пробежка, которую он организовывает.

01:50 Батюшка объяснил, почему при омовении в купели на Крещение Бог не отпускает грехи: "Как многие думают: все грехи, которые были совершены в течение года, они мне простятся. Такого нет". Он рассказал, что нужно делать, чтобы действительно получить прощение.

02:55 Как правильно отмечать Крещение и стоит ли устраивать в этот праздник гулянья.

03:46 Имеет ли право человек, который не постится, отмечать церковные праздники.

04:51 Во время пандемии прихожан в храме стало меньше, но молиться можно и дома, говорит Александр Микушин.

05:38 "Когда из социальных сетей исчезнут колдуны, ведьмы, экстрасенсы, астрологи, гадатели <…>, вот тогда, может быть, и я уйду из социальных сетей. Но пока они там, я тоже там буду", – отец Александр объясняет, зачем ему аккаунт в Instagram и на других аналогичных площадках.

06:52 Почему Церковь не благословляет гадания: "Это может привести к умалишению и болезням".

07:23 Микушин опровергает распространенное заблуждение, что колокольный звон убивает вирусы: "Вирус убивают антисептические средства и меры предосторожности".

08:14 По каким словам можно определить, что исповедует человек.

08:26 Ведущая Евгения Даровская спрашивает, почему прошедший 2020 год "забрал так много светлых людей", и Бог их не уберег.

09:01 Отец Александр объясняет, почему ходить на рок-концерты это не грех и для чего он посещает такие события: "Туда не пойдут, кому нравится лежать возле телика целыми днями с банкой пива, потому что там тексты. Тексты очень серьезные".

10:18 Микушин считает, что у человека должен быть выбор – идти в веру или нет.

10:51 Необычное крещенское поздравление от отца Александра: "Пожелаю трезво относиться к тому, что они слышат, в том числе и ко мне". Он назвал Google главным "орудием по поиску правды" XXI века: "Включай и ищи!"

11:36 Александр Микушин рассказал, когда пройдет крещенская пробежка и как принять в ней участие.

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