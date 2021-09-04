Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 4 сентября

Прогноз на будущее

Пики заболеваемости коронавирусом будут происходить один-два раза в год. При этом очередное ухудшение эпидобстановки может случиться уже через три-четыре недели, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ситуация, по его словам, должна будет стабилизироваться к середине – концу декабря.При этом Тимаков усомнился в том, что вакцинация существенно повлияет на эти процессы. Поскольку процент вакцинированных сейчас минимален, то и контролировать это с таким показателем сложно, считает он.