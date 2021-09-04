Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 4 сентября

Число зараженных в Алтайском крае продолжает расти, а врачи размышляют над тем, когда мир настигнет новый пик распространения инфекции. Что ещё вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Общее число заболевших COVID-19 составляет 71 410 человек. Скончались с начала пандемии 4797 человек.
Зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 67-летний житель Майминского района и 80-летняя жительница Кош-Агачского района. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 358 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 311 – от COVID-19, 47 – по иным причинам.
Ситуация, по его словам, должна будет стабилизироваться к середине – концу декабря.
При этом Тимаков усомнился в том, что вакцинация существенно повлияет на эти процессы. Поскольку процент вакцинированных сейчас минимален, то и контролировать это с таким показателем сложно, считает он.
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