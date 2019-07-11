Крупный пожар в многоэтажном доме №60 на проезде Северном Власихинском практически уничтожил крышу дома.

80 человек эвакуированы. Когда им можно будет вернуться в свое жилье – пока неизвестно.

Amic.ru по комментариям в социальных сетях восстанавливал возможную картину произошедшего. Так, один из комментаторов, у которого дядя живет в том самом доме, рассказал, что пожар произошел из-за взрыва баллона.

"Пожар, насколько я знаю, произошёл из-за того, что в одной из квартир делали натяжные потолки и баллон, с помощью которого нагревается воздух, взорвался", — написал Роман Ефимов.

Действительно, многие барнаульцы утверждают, что слышали даже не один, а несколько взрывов.

"Взрывов несколько было, а потом дым провалил. Я в 71 доме с балкона смотрела как пожарки понеслись и не могла понять куда. В это время серия хлопков прошла, а потом сразу дым провалил", — написала Оксана Малышева.

Но некоторые усомнились в том, что они предшествовали пожару, а не случились позднее.

"Причина пожара — взрыв баллона? Тогда бы и люди пострадали, а об этом ничего не пишут", — выразила мнение Елена Пономарева.

Другие сосредоточились на размышлениях, почему огонь распространился на такую большую площадь – 1000 квадратных метров.

"Утеплитель там едва ли горючий был, а вот стропила точно деревянные. Предположу, что там брандмауэры должны быть, ибо крыша слишком длинная. А их не было", — утверждает Эммануил Шпангоут.

Другой пользователь социальной сети напомнил, что дом строили еще до того, как появились новые противопожарные требования.

"Дом построен в конце 90-ых начала 00-ых. Тогда не было противопожарных норм. Сейчас кровли по фкр делают — их пропитывают в обяз. На сколько качественная пропитка я не знаю", — уточнил человек с ником Роберто Карлос.