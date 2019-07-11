Оперативное совещание состоялось в 7:30 утра возле пострадавшего от пожара дома / Фото: barnaul.org amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин на прошедшем сегодня утром, 11 июля, оперативном совещании со своими заместителями заявил, что кровлю на пострадавшем от пожара доме (Северный Власихинской проезд, 60) необходимо срочно восстанавливать, сообщается на официальном сайте города.

"Необходимо восстановить кровлю. Лето в Сибири короткое, времени на проведение восстановительных работ немного. Дом находится в непосредственном управлении товарищества собственников жилья, средств у жильцов недостаточно. Поэтому принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам", — сказал Дугин

"Решение только сегодня принято. Подрядную организацию смотрим. Думаю, на следующей неделе мы уже должны начать работу", — рассказал корреспонденту ИА "Амител" первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

"По крыше, говорят о необходимости посчитать смету после деффектовки. Воронков сказал, что может выйти 9 млн рублей", — передает корреспондент с места событий.

Отмечается, что в разговоре с жителями Воронков обсуждал возможность временно устранить провалы в крыше. В частности, это можно сделать при помощи пленки. Также обсуждались вопросы оказания адресной помощи жильцам.

В настоящее время коммунальные службы приступили к восстановлению водоснабжения пострадавшего от пожара дома. Водоканал организовал подвоз воды для нужд жителей. Аварийные бригады ведут осмотр помещений.

По всем вопросам жильцы пострадавшего дома могут обращаться в администрацию Индустриального района по телефону 47-51-83.