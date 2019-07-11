Оперативное совещание состоялось в 7:30 утра возле пострадавшего от пожара дома / Фото: barnaul.org amic.ru
Глава Барнаула Сергей Дугин на прошедшем сегодня утром, 11 июля, оперативном совещании со своими заместителями заявил, что кровлю на пострадавшем от пожара доме (Северный Власихинской проезд, 60) необходимо срочно восстанавливать, сообщается на официальном сайте города.
"Необходимо восстановить кровлю. Лето в Сибири короткое, времени на проведение восстановительных работ немного. Дом находится в непосредственном управлении товарищества собственников жилья, средств у жильцов недостаточно. Поэтому принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам", — сказал Дугин
"Решение только сегодня принято. Подрядную организацию смотрим. Думаю, на следующей неделе мы уже должны начать работу", — рассказал корреспонденту ИА "Амител" первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
"По крыше, говорят о необходимости посчитать смету после деффектовки. Воронков сказал, что может выйти 9 млн рублей", — передает корреспондент с места событий.
Отмечается, что в разговоре с жителями Воронков обсуждал возможность временно устранить провалы в крыше. В частности, это можно сделать при помощи пленки. Также обсуждались вопросы оказания адресной помощи жильцам.
В настоящее время коммунальные службы приступили к восстановлению водоснабжения пострадавшего от пожара дома. Водоканал организовал подвоз воды для нужд жителей. Аварийные бригады ведут осмотр помещений.
По всем вопросам жильцы пострадавшего дома могут обращаться в администрацию Индустриального района по телефону 47-51-83.
Комментарии
Наверное из денег, которые на капремонт собираются. Каждый месяц и сумма не маленькая
Наверное из денег, которые на капремонт собираются. Каждый месяц и сумма не маленькая
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Да, еще и на откатах заработают
при чем здесь капремонт, если пожар это форсмажор? платить должен виновник, из-за кого случился пожар. администрация починит за свои деньги и должна отсудить деньги у виновника если не хочет, чтобы у Москвы были вопросы к происходящему
как-то так представляется на мой обывательский взгляд
По крыше, говорят о необходимости посчитать смету после деффектовки
угу, к утру сказали сделать, как раз нам и заказали
а вот вопрос, ну создали они ТСЖ а почему все кругом теперь им должны?
11.07.2019 12:04
- гость -
Нет, тут другая ситуация, на видео объясняют. У ТСЖ, которое должно ремонтировать, денег нет. Администрация из муниципального бюджета может помочь только в одном случае, постановлением главы города ввести режим ЧС. Это дает законное право взять из муниципального бюджета деньги, предусмотренные на случай ЧС и помочь людям. А вариант с виновником тоже правильный, но трудный и долгий. Возможно администрация через суд потом взыщет. Могут и владельцы пострадавших квартир на него в суд подать, но когда будет точно установлен виновник
Не при каждом пожаре вводится режим ЧС, зависит от масштаба