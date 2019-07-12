Пострадавший от пожара дом в Барнауле подключают к электроснабжению

Квартиры в пострадавшем от пожара доме по проезду Северному Власихинскому, 60 подключают к электроснабжению, сообщается на официальном сайте города.

"Прежде чем подать электроэнергию работники ТСЖ и электрики проводят тщательный осмотр помещения, принимается во внимание мнение собственников квартир. Сегодня электроэнергия подана в 75 квартир из 120", — сообщил первый заместитель главы администрации Индустриального района Юрий Асеев.

На данный момент электричество подано во все подъезды. При подключение квартир к электричеству особое внимание уделяется состоянию внутренней разводки, влажности в помещениях. Решение о подачи электричества принимается совместно с жильцами.

Идет второй день восстановительных работ. Накануне коммунальным службам удалось полностью восстановить холодное и горячее водоснабжение. Также велись ремонтные работы по восстановлению электросетей.

На восстановительных работах в пострадавшем от пожара доме заняты специалисты нескольких управляющих компаний, руководители которых откликнулись на просьбы районной администрации оказать помощь в восстановлении сетевого хозяйства дома.