Жительница дома №60 на проезде Северном Власихинском, где вечером 10 июля произошел крупный пожар, рассказала Amic.ru, что огонь, полыхавший на крыше, дошел даже до первого этажа по вентиляции.

"Огонь пошел по вентиляции, начали падать горящие обломки. Загорелась вентиляционная шахта и от нее ванная комната", — рассказала собеседница.

Она добавила, что пожар распространился одновременно на несколько квартир. Но всех жильцов сразу эвакуировали. О том, что горит ее квартира на первом этаже она узнала только от мужа, который в это время вернулся собрать вещи.

"У нас там открытое пламя в ванной комнате было. Он стал тушить. Хорошо, что воду не отключили", — сказал женщина.

Она также сообщила, что в день пожара, буквально за несколько минут до этого, жильцы дома провели собрание, на котором приняли решение отложить ремонт кровли.

"Мы решили, что крышу в этом году чинить не будем. Еще год она потерпит у нас, да и денег нет", — пояснила она.

После того, как вернулась домой, не успела даже допить чай – пошел черный дым и началась эвакуация. Сначала сообщили, что горит балкон на пятом этаже. От него загорелась кровля.

"Крыша деревянная – она вспыхнула как спичка. И ветер все это раздувал. И хоть тут было 20 нарядов пожарных – это все было бесполезно. Пока крыша не выгорела – огонь не успокоился", утверждает собеседница.

Она считает, что пожар случился из-за неосторожное обращение с огнем. По ее словам, огонь возник в квартире, в которой жил человек, злоупотребляющий алкоголем, "его полупьяного так и вынесли", утверждает собеседница.

Напомним, пожар возник 10 июля в пятиэтажном доме. Его площадь составила около 1000 квадратных метров. 80 человек эвакуировано. Для них развернули пункт временного размещения, но никто в нем не ночевал. С жильцами разговаривал мэр Барнаула Сергей Дугин.