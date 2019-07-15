Проверку по обращению жильцов горевшего дома начали в прокуратуре

Прокурор Барнаула взял под личный контроль обращения жильцов барнаульской пятиэтажки, где за считанные минуты 10 июля сгорела кровля. Пострадавшие предположили, что быстрое распространение огня могло быть вызвано неправильной работой вентиляции. По их словам, планировка дома предусматривала плоскую крышу, но в итоге была возведена шатровая, и часть вентиляции осталась не выведена наружу.

"Мы уже начали проводить проверку по обращению граждан. По поручению прокурора города будет проведена дополнительная проверка. Направлены запросы в соответствующие ведомства, которые могут нести ответственность за проектирование вентиляции и кровли дома", — сообщила корреспонденту Amic.ru помощник прокурора Индустриального района Алина Домникова.

Она подчеркнула, что проверку по обращению жильцов 7-го подъезда проведут в срок 30 суток.

Между тем сгоревшую крышу на пострадавшем доме уже начали разбирать. Как сообщили в администрации Барнаула, сейчас рабочие расчищают крышу от обгоревшего металла и мусора. К восстановительным работам планируется приступить на текущей неделе. Специалисты оценивают стоимость новой кровли от восьми до девяти миллионов рублей.

Напомним, пожар в доме по адресу Северный Власихинский, 60 произошел 10 июля. Из-за пожара восьмиподъездный дом остался полностью без крыши. От пожара пострадали и несколько квартир — огонь распространился через вентиляцию.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире №110, где проживает мужчина пенсионного возраста. Соседи не исключают, что мужчина мог выпивать, при этом он много курил.

По мнению МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов. По факту уничтожения чужого имущества, совершенного путем неосторожного обращения с огнем возбуждено уголовное дело. По закону виновнику пожара будет грозить до одного года тюрьмы или штраф в размере 120 тысяч рублей.