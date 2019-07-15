Рабочие приступили к восстановлению кровли на горевшем доме в Барнауле

Началась разборка конструкций пострадавшей от пожара кровли многоэтажки в Барнауле / Фото: barnaul.org

На пострадавшем от пожара доме, расположенном на Северном Власихинском проезде, приступили к восстановлению кровли, сообщается на официальном сайте города.

В администрации Индустриального района города рассказали, что на сегодняшний день, 15 июля, в пострадавшем от пожара доме восстановлено горячее и холодное водоснабжение, энергоснабжение подано во все подъезды, продолжается подключение к электроэнергии квартир.

Кроме того, с сегодняшнего дня началась разборка конструкций пострадавшей от пожара кровли многоэтажного дома. Сейчас рабочие расчищают крышу от обгоревшего металла и мусора. К восстановительным работам планируется приступить на текущей неделе. Монтаж обновленной крыши выполнят по типовому проекту.

По решению главы Барнаула Сергей Дугина, кровля дома будет восстановлена за счет средств резервного фонда городского бюджета.

"Необходимо восстановить кровлю. Лето в Сибири короткое, времени на проведение восстановительных работ немного. Нужно оперативно к ним приступить", — сказал Дугин после оперативного совещания, прошедшего утром 11 июля — на следующий день после пожара.

Прокурор Барнаула взял под личный контроль обращения жильцов барнаульской пятиэтажки, где за считанные минуты 10 июля сгорела кровля. Пострадавшие предположили, что быстрое распространение огня могло быть вызвано неправильной работой вентиляции.

После пожара власти Алтайского края также рассмотрели проблему обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники в районах многоэтажной застройки. Напомним, пожарные машины не могли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей.