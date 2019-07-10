Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинформирован о пожаре в многоэтажном жилом доме в Барнауле, сообщил ИА "Амител" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

"Ситуация находится под контролем правительства региона. На месте происшествия работают расчеты Барнаульского гарнизона пожарной охраны. Там же находятся глава Барнаула Сергей Дугин и начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Александр Макаров", – рассказал Негреев.

В настоящее время пожар локализован, проводится обследование здания.

Ранее сообщалось, что жильцы дома, в котором пять этажей и восемь подъездов, эвакуированы из-за пожара. Был развернут пункт временного размещения в школе № 127.

По словам пресс-секретаря губернатора, в случае необходимости правительство края готово принять незамедлительные дополнительные меры для помощи жильцам дома.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение пожара привлекались 23 единицы техники и 67 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 19:41, в 21:15 пожар был локализован, в 21:30 – ликвидирован, отметили в ведомстве.