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Новости

На кровлю горевшего в Барнауле дома выделено 11 млн рублей из резервного фонда

, ИА "Амител"
Средств на счетах ТСЖ недостаточно для проведения столь масштабных работ
В результате пожара кровля площадью более 2000 кв.м практически полностью уничтожена / Фото: barnaul.org

В результате пожара кровля площадью более 2000 кв.м практически полностью уничтожена / Фото: barnaul.org

11 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Барнаула на восстановление кровли пострадавшего от пожара дома, сообщается на официальном сайте города.

"В результате пожара кровля площадью более 2000 кв.м практически полностью уничтожена. Так как дом находится в непосредственном управлении, и средств на счетах ТСЖ недостаточно для проведения столь масштабных работ, городской комиссией по ЧС принято решение о выделении средств из резервного фонда города", — говорится в сообщении.

Об этом сегодня, 16 июля, сказал глава города Сергей Дугин. По его словам, в связи с пожаром, произошедшем 10 июля в доме по проезду Северному Власихинскому, 60, комитету жилищно-коммунального хозяйства города было поручено незамедлительно организовать аварийно-восстановительные работы и приступить к восстановлению кровли.

На сегодняшний день подрядная организация уже приступила к выполнению работ по разбору поврежденных конструкций. Времени у подрядчика немного, поэтому необходимо успеть произвести все работы до наступления неблагоприятных погодных условий.

На данный момент электричество подано во все подъезды. При подключение квартир к электричеству особое внимание уделяется состоянию внутренней разводки, влажности в помещениях. Накануне коммунальным службам удалось полностью восстановить холодное и горячее водоснабжение.

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Прокурор Барнаула взял под личный контроль обращения жильцов барнаульской пятиэтажки, где за считанные минуты сгорела кровля. Пострадавшие предположили, что быстрое распространение огня могло быть вызвано неправильной работой вентиляции.

Читайте также в сюжете: Пожар в барнаульской многоэтажке
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.07.2019 14:43
- гость -

в смысле 11 смета на 10 жэ
ну вы ващще

0  0
16.07.2019 14:45
- гость -

вроде , изначально по 9 говорили. откуда еще 2? на откаты-распилы-непредвиденные расходы?

0  0
16.07.2019 14:45
гость

На кровлю горевшего в Барнауле дома выделено 11 млн рублей из резервного фонда

Офигеть

0  0
16.07.2019 14:47
гость

99 % погорельцев никто ничего не выделяет, только через суд на виновного

0  0
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