11 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Барнаула на восстановление кровли пострадавшего от пожара дома, сообщается на официальном сайте города.

"В результате пожара кровля площадью более 2000 кв.м практически полностью уничтожена. Так как дом находится в непосредственном управлении, и средств на счетах ТСЖ недостаточно для проведения столь масштабных работ, городской комиссией по ЧС принято решение о выделении средств из резервного фонда города", — говорится в сообщении.

Об этом сегодня, 16 июля, сказал глава города Сергей Дугин. По его словам, в связи с пожаром, произошедшем 10 июля в доме по проезду Северному Власихинскому, 60, комитету жилищно-коммунального хозяйства города было поручено незамедлительно организовать аварийно-восстановительные работы и приступить к восстановлению кровли.

На сегодняшний день подрядная организация уже приступила к выполнению работ по разбору поврежденных конструкций. Времени у подрядчика немного, поэтому необходимо успеть произвести все работы до наступления неблагоприятных погодных условий.

На данный момент электричество подано во все подъезды. При подключение квартир к электричеству особое внимание уделяется состоянию внутренней разводки, влажности в помещениях. Накануне коммунальным службам удалось полностью восстановить холодное и горячее водоснабжение.

Прокурор Барнаула взял под личный контроль обращения жильцов барнаульской пятиэтажки, где за считанные минуты сгорела кровля. Пострадавшие предположили, что быстрое распространение огня могло быть вызвано неправильной работой вентиляции.