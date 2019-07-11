Мэр Барнаула Сергей Дугин 10 июля до ночи общался с жильцами горевшего многоэтажного дома №60, расположенного на проезде Северном Власихинском, отвечая на их вопросы и выясняя их потребности.

В связи с угрозами их жизни и здоровью из-за крупного пожара в одной из квартир и на крыше, для людей создали пункт временного размещения в школе № 127.

Как сообщает городская администрация, их обеспечили постельным бельем, водой и едой. На ночь там остались сотрудники полиции, мэрии и администрации школы. Утром 11 июля в мэрии порталу Amic.ru сообщили, что на ночь там никто не остался. Люди приходили вечером для регистрации, но, видимо, все нашли место для ночлега у родных и друзей.

Дом отключили от всех коммунальных систем, в том числе электро- и водоснабжения. Подачу воды начнут восстанавливать утром 11 июля.

Напомним, к тушению крупного пожара привлекли 60 огнеборцев и 21 единицу пожарной техники. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 80 человек, в том числе 13 детей. Площадь горения составила около 1000 квадратных метров.