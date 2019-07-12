Обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районах многоэтажной застройки рассмотрели на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, которую провел губернатор региона Виктор Томенко, сообщается на официальном сайте края.
10 июля в Барнауле произошел крупный пожар в многоквартирном доме. Во время ликвидации происшествия, произошедшего в районе многоэтажной жилой застройки, появились проблемы с беспрепятственным проездом спецтехники оперативных служб. Как сообщали местные жители, пожарные машины попросту не могли подъехать из-за большого количества припаркованных автомобилей. Люди продолжали оставлять свои автомобили даже в то время, когда возгорание только начиналось, не задумываясь, что через несколько минут здесь появятся пожарные. Именно невозможность своевременного доступа к местам пожаров является частой причиной серьезных материальных потерь и человеческих жертв.
Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров обратил внимание на возникшие проблемы. По его словам, путь к месту ликвидации ЧС преграждал беспорядочно расположенный у многоэтажных жилых домов личный транспорт. Часть автомобилей пожарным и неравнодушным гражданам в буквальном смысле пришлось переносить на руках, чтобы обеспечить проезд спецтехники.
Томенко поставил задачу разработать комплекс мер, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечивающих доступ спецтехники к зданиям жилых домов для выполнения необходимых в таких ситуациях действий. Речь идет как о проезде машин пожарных служб, скорой помощи, так и другого специализированного транспорта.
Губернатор отметил, что эта проблема является хронической для всех крупных городов в связи с отсутствием официально оформленных мест парковки личного транспорта, особенностями застройки. Поэтому, как он подчеркнул, необходимо в дальнейшем учитывать современные потребности при разработке градостроительных планов развития территорий.
Решение проблемы будет находиться на контроле региональных властей. В крае будут проведены дополнительные мероприятия на уровне муниципалитетов, в том числе разъяснительного характера.
Предметом особого внимания также станут факты незаконного перекрытия внутриквартальных проездов, которое зачастую происходит в районах многоэтажной застройки.
Ранее сообщалось, что припаркованные автомобили приходилось убирать вручную. Для этого собрали несколько мужчин, которые вручную перекинули транспортное средство за бордюр.
Комментарии
Негде поставить авто на ночь кроме возле подъезда, ходи пешком.
Не трогайте ночных грабителей и машин во дворах не станет. Аккумуляторы, фары, колеса, видеорегистраторы это ценность, которая не должна валяться возле подъезда.
Потому что многоэтажная микрорайонная застройка это ошибка. Застройка должна быть малоэтажной и квартальной. Проблема не с проездом, проблема с бездарной застройкой города.
Хорошая новость...
Через 3минуты хозяин жоповозки не появляется , таранить их на х..
При чем тут застройка? Это для вас что ли у подъездов и под окнами организовали круглосуточные стоянки? Ваш авто почему мы жильцы должны думать что вам ко места нет? И правильно решают власти, с этим надо давно что то делать, этот беспредел до очередного ЧП, в данном случае ещё дом малоэтажный и проезд у подъездов широкий а в остальных случаях? Не дай бог что случиться.....
А когда администрация уберет гаражи на внутридомовых проездах.
Обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники
Хорошо, что на Жасминной пожаров не бывает
Даже не представляю какие это меры? Знаки "Стоянка запрещена"? Ничего другого не сделать
У нас возле дома какой-то умник построил 3 кооперативных гаража, проезд к гаражам 3 метра и то там на проезде ночью авто стоят. Куда пожарники смотрят? Попова 125, 135, Взлетная 43.
Приделать к Уралам отвалы клиновидные и пусть **ярят все тачки ,которые мешают
Мы например живем в центре у нас двор с утра полностью заставлен чужими авто с близлежащих организаций, крыша у дома такая же как в данном случае, деревянная. Не дай бог даже начнётся пожар малейший и подъедет техника никто не попадёт к подъезду дома!!! А это драгоценные минуты! На начальном этапе не успели пресечь огонь вот вам и результат, горит большой объём, и это ещё раз повторяю, потому что без жертв все! Если в таких ЧП массово будут жертвы сразу начнётся разбор полетов - кто стоит во дворе, положено не положено и так далее....
Уважаемая администрация, а не пойти бы вам по одному адресу с вашими инициативами с поздним зажиганием!? Вы когда разрешения на строительство, домов с тропинками вместо дорог даете, думаете о последствиях? Или вам надо, чтобы пару кварталов сгорело, желательно с сотней-другой "шашлыков"? А если вы взялись за расчистку внутридомовых территорий, то кого вы будете штрафовать? Собственников этих территорий? А вы там нужны? Придомовая территория - собственность жильцов. Что решит собрание, то и будет, а не все это вот, что вы там придумываете!