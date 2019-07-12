Обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районах многоэтажной застройки рассмотрели на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, которую провел губернатор региона Виктор Томенко, сообщается на официальном сайте края.

10 июля в Барнауле произошел крупный пожар в многоквартирном доме. Во время ликвидации происшествия, произошедшего в районе многоэтажной жилой застройки, появились проблемы с беспрепятственным проездом спецтехники оперативных служб. Как сообщали местные жители, пожарные машины попросту не могли подъехать из-за большого количества припаркованных автомобилей. Люди продолжали оставлять свои автомобили даже в то время, когда возгорание только начиналось, не задумываясь, что через несколько минут здесь появятся пожарные. Именно невозможность своевременного доступа к местам пожаров является частой причиной серьезных материальных потерь и человеческих жертв.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров обратил внимание на возникшие проблемы. По его словам, путь к месту ликвидации ЧС преграждал беспорядочно расположенный у многоэтажных жилых домов личный транспорт. Часть автомобилей пожарным и неравнодушным гражданам в буквальном смысле пришлось переносить на руках, чтобы обеспечить проезд спецтехники.

Томенко поставил задачу разработать комплекс мер, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечивающих доступ спецтехники к зданиям жилых домов для выполнения необходимых в таких ситуациях действий. Речь идет как о проезде машин пожарных служб, скорой помощи, так и другого специализированного транспорта.

Губернатор отметил, что эта проблема является хронической для всех крупных городов в связи с отсутствием официально оформленных мест парковки личного транспорта, особенностями застройки. Поэтому, как он подчеркнул, необходимо в дальнейшем учитывать современные потребности при разработке градостроительных планов развития территорий.

Решение проблемы будет находиться на контроле региональных властей. В крае будут проведены дополнительные мероприятия на уровне муниципалитетов, в том числе разъяснительного характера.

Предметом особого внимания также станут факты незаконного перекрытия внутриквартальных проездов, которое зачастую происходит в районах многоэтажной застройки.

Ранее сообщалось, что припаркованные автомобили приходилось убирать вручную. Для этого собрали несколько мужчин, которые вручную перекинули транспортное средство за бордюр.