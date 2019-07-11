Видеозапись процесса тушения крупного пожара в многоэтажке по адресу проезд Северный Власихинский, 60 появилась в распоряжении amic.ru. Видеоряд длится почти три минуты.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю запечатлела как моменты непосредственно тушения, так и кадры его подготовки.
Например, видно, как приходилось убирать припаркованный во дворе автотранспорт, который мешал проезду пожарной техники. Для этого собрали несколько мужчин, которые вручную перекинули транспортное средство за бордюр.
Напомним, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. 80 человек эвакуировано. Для них развернули пункт временного размещения, но никто в нем не ночевал. С жильцами разговаривал мэр Барнаула Сергей Дугин.
Комментарии
Уборка припаркованных машин заняло достаточно времени, а это все время и масштаб пожара однозначно был бы меньше
ждем местный закон о запрете стоянки авто во дворах Барнаула
А ничего смешного бы в таком законе не было, ЧП может случиться и не такое, поэтому когда погибнут люди и о таком законе начнут думать, в момент пожара дорога каждая секунда и жизнь человека
А может тут дело не в запрете стоянок во дворах, а в грамотном проектировании придомовой территории при строительстве дома?
грамотном проектировании - ну не спроектировали, теперь всё сгореть что ли должно
Судя по Новым Законам не такая она(жизнь) уж и дорогА.