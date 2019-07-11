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Машины убирали вручную: видео тушения крупного пожара в Барнауле

, ИА "Амител"
Пресс-служба регионального управления МЧС показала, как боролись с возгоранием
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Видеозапись процесса тушения крупного пожара в многоэтажке по адресу проезд Северный Власихинский, 60 появилась в распоряжении amic.ru. Видеоряд длится почти три минуты.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю запечатлела как моменты непосредственно тушения, так и кадры его подготовки.

Например, видно, как приходилось убирать припаркованный во дворе автотранспорт, который мешал проезду пожарной техники. Для этого собрали несколько мужчин, которые вручную перекинули транспортное средство за бордюр.

Напомним, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. 80 человек эвакуировано. Для них развернули пункт временного размещения, но никто в нем не ночевал. С жильцами разговаривал мэр Барнаула Сергей Дугин.

 

  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.07.2019 08:30
Гость

Уборка припаркованных машин заняло достаточно времени, а это все время и масштаб пожара однозначно был бы меньше

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11.07.2019 08:33
- гость -

ждем местный закон о запрете стоянки авто во дворах Барнаула

0  0
11.07.2019 08:48
Гость

А ничего смешного бы в таком законе не было, ЧП может случиться и не такое, поэтому когда погибнут люди и о таком законе начнут думать, в момент пожара дорога каждая секунда и жизнь человека

0  0
11.07.2019 09:00
- гость -

А может тут дело не в запрете стоянок во дворах, а в грамотном проектировании придомовой территории при строительстве дома?

0  0
11.07.2019 09:10
Нестор

грамотном проектировании - ну не спроектировали, теперь всё сгореть что ли должно

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11.07.2019 09:14
8:48

Судя по Новым Законам не такая она(жизнь) уж и дорогА.

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