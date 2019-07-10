Загорелась квартира, далее огонь перекинулся на крыш / Фото и видео: vk.com/incident22
Квартира на пятом этаже загорелась в доме, расположенном на проезде Северный Власихинский, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Как сообщают очевидцы, перед пожаром был слышен мощный хлопок. После этого загорелась квартира. Далее огонь перекинулся на крышу и пошел по кровле.
"Всех людей эвакуировали", — говорится в сообщении.
Как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", "шифер стреляет, дым едкий, пожарная не может проехать из-за автомобилей припаркованных".
Очевидец рассказал ИА "Амител" , что на данный момент проехать смогли только два пожарные машины, поскольку мешают припаркованные автомобили.
"У нас в квартире напротив Ленты дышать нечем. Не представляю, что в домах рядом", — рассказывает местный житель.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили: "В 19:41 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. К тушению пожара привлечены силы и средства Барнаульского гарнизона пожарной охраны".
Комментарии
И время потеряно тем, что пожарные не могут подъехать из-за припаркованных машин у подъездов. Что наконец должно случиться, чтобы наконец прекратить эти круглосуточные парковки у дверей подъезда?