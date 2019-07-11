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Воду вернули, света нет. Как восстанавливают жизнь в горевшем барнаульском доме

, ИА "Амител"
Для оперативного восстановления в Индустриальном районе ввели режим ЧС
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

На месте ЧП в доме на Северном Власихинском проезде, 60, где накануне произошел пожар, работают аварийные бригады. В дома эвакуированных людей вернули воду, света пока нет. О работах рассказали в администрации Барнаула.

"Холодное водоснабжение восстановлено полностью, горячей воды нет только в двух подъездах, здесь не завершен осмотр сетей, так как собственников квартир нет дома. Электрики проводят осмотр электросетей и оборудования. Решение о сроках подачи электроэнергии будет принято к вечеру на общедомовом собрании", — сообщили в мэрии.

К дому подвезли воду, региональный оператор по вывозу мусора "Эко-Комплекс" установил на портал для крупногабаритного мусора. Жители занимаются уборкой территории и своего жилья.

Утром 11 июля власти сообщили о решении восстановить кровлю дома. Для ее оперативного ремонта в Индустриальном районе, где расположен дом, ввели режим ЧС. В ближайшие дни эксперты определять стоимость работ, разбор сгоревшей крыши начнут в начале следующей недели. Заменить 14 поврежденных дверей поможет депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции "Единая Россия", руководитель компании "Дверидофф" Вячеслав Перерядов. Трем пенсионерам установят их совершенно бесплатно, остальным со скидкой 50%.

"Разъяснительная работа с собственниками квартир началась еще вчера. Вся необходимая информация доводилась по громкой связи, в группе WhatsApp, через представителей ТСЖ и при личном обращении. Сегодня специалисты администрации Индустриального района продолжают консультирование жильцов по всем возникающим вопросам", — цитирует первого заместителя главы администрации Индустриального района Юрия Асеева пресс-служба мэрии.

Напомним, пожар в доме по адресу Северный Власихинской проезд, 60 произошел вечером в среду, 11 июля. По предварительной версии МЧС загорелась квартира на пятом этаже, от нее через балкон огонь перекинулся на крышу. По словам жильцов, пламя распространялось и по вентиляции и попало даже в квартиры на первом этаже. Из дома и соседних строений эвакуировали всех людей. Погибших нет, пострадал один мужчина 67-лет, который, предположительно. был хозяином загоревшейся квартиры. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.07.2019 15:07
Евгений

Пожар произошел 10го, а не 11го.

0  0
11.07.2019 15:25
Строитель

А почему разбор крыши только на следующей неделе? Какого хрена ждать, десять дней без дождя, что потом неизвестно. Какие к черту сметы и прочее, спасать надо людей и их имущество пока можно. Или опять, пока чинуши своих людишек на подряд не подтянут, дело не сдвинется. Жильцы дома, требуйте, стучите во все двери!

0  0
11.07.2019 15:51
гость

Если бы администрация деньгами не помогла, то могли и до зимы без крыши посидеть, у ТСЖ денег нет, жильцы вряд ли бы быстро собрали

0  0
11.07.2019 16:34
гость

Бывшего пожарного поставили заниматься домом,лучше другого этот кроме обещаний ни чего не может.Если был бы настоящий мэр из хозяйственников,то уже организовали и помощь восстановительные работы.

0  0
11.07.2019 16:38
- гость -

Какие к черту сметы и прочее, бгг.. срочно отобрать у такого "строителя" право писать от имени Строитель, с выговором и публичным наказанием.

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